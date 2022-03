Uno de cada cuatro mayores de 75 años ha sido diagnosticado de covid en Navarra

Uno de cada cuatro mayores de 75 años que residen en Navarra han sido diagnosticado de covid-19 durante la pandemia. Este porcentaje se eleva hasta el 35% si se tiene en cuenta la población general y crece aún más, al 47%, en el grupo de 15 a 34 años, según pone de relieve el Instituto de Salud Pública en su último informe sobre la evolución de la pandemia. Desde diciembre, cuando entró en escena ómicron, un 20% de la población ha tenido un diagnóstico positivo de la infección.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las primeras fases de la pandemia se realizaban menos pruebas y que en los últimos meses también se ha perdido capacidad diagnóstica después de que se las pruebas se concentrasen en los casos más severos. Como consecuencia, la población que ha pasado la infección probablemente será mayor.

Navarra, junto al resto del país, ha entrado en una nueva fase de “transición” en la que se suprimen los aislamientos y pruebas en casos leves y asintomáticos. Únicamente tendrán que guardar cuarentena de cinco días los positivos que vivan en residencias y los trabajadores de centros sanitarios y residenciales no deberán acudir a sus puestos de trabajo. Al mismo tiempo, las pruebas se restringen a los casos graves y vulnerables (mayores de 60, inmunodeprimidos y embarazadas) y a ámbitos considerados también vulnerables, como hospitales, residencias, etc. Desde ahora, el impacto de la infección ya no se podrá conocer de la misma manera.

LA REALIDAD DESDE AHORA

Salud Pública indica que la exposición al SARS-CoV-2 va a formar parte de la “realidad en la que vamos a vivir”. En este momento, las infecciones han reducido su gravedad y ya es similar a la de otros virus respiratorios comunes.

Las causas de esta nueva situación son las altas tasas de vacunación, cuya efectividad es supera al 90% para prevenir hospitalizaciones o casos graves por covid-19, y la circulación de dos variantes, ómicron y su subvariante BA.2, cuya probabilidad de originar formas graves de enfermedad es menor que las anteriores.

“Ambos factores han contribuido al menor porcentaje de casos que ingresan o fallecen por covid durante 2022, a pesar de la progresiva recuperación de la actividad social”, indican los expertos.

De hecho, la subvariante BA.2 ha desplazado casi totalmente a ómicron, predominante desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo, y no se ha traducido en un aumento de casos. Por ahora, únicamente se ha frenado el descenso de casos notificados, con un leve incremento. La semana pasada, por ejemplo, se registraron en Navarra 2.127 casos y los ingresos subieron ligeramente hasta 19, frente a los 15 de la semana anterior. Con todo, ninguna persona necesitó ingresar en la UCI aunque cuatro personas fallecieron la última semana por covid-19.

REFORZAR LA INMUNIDAD

Ante la nueva situación, los expertos de Salud Pública destacan que las exposiciones al virus por parte de la población “pueden contribuir a reforzar la inmunidad vacunal”.

En este escenario hay recuerdan que tanto en personas vulnerables como en aquellos que no están vacunados la exposición al virus sigue suponiendo un “riesgo serio” para su salud.

Por eso, Salud Pública insiste en que mientras circule el virus cada persona debe poner los medios para evitar contagiarse: vacunación, distancia física; uso de mascarilla, sobre todo con personas no convivientes habituales y en espacios cerrados o abiertos si no hay distancia; así como priorizar las actividades al aire libre.

Estas recomendaciones cobran especial importancia en las personas más vulnerables, sobre todo mayores de 60 años y aquellas que tienen enfermedades crónicas. También deben mantener una precaución especial las personas que convivan con los vulnerables.

REINFECCIONES

Los expertos insisten también en la posibilidad de reinfección por el coronavirus. La semana pasada, por ejemplo, se detectaron 163 reinfecciones, que en global se acercan a las 9.000 conocidas. Las personas que han pasado covid-19 tienen un riesgo menor de infectarse pero esta posibilidad existe y puede acarrear cuadros serios.

Alfredo Goñi Morales

La información de casos deja de ser diaria

La información sobre la evolución de la pandemia de coronavirus pasará a ser semanal en lugar de diaria, como hasta ahora. La nueva situación y el sistema de vigilancia, sin pruebas salvo en casos concretos, está detrás de este cambio de forma que no se conocerán los nuevos casos, hospitalizados o ingresos cada día, tal y como informaba el departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

Semanalmente se conocerá la evolución de la incidencia, de la vacunación, la mortalidad y gravedad de los casos. También se mantendrán la información de la situación sanitaria (ocupación hospitalaria y UCI) así como la incidencia en el ámbito municipal.

MÁS DE 200.000 CASOS

A lo largo de los dos años de pandemia, desde febrero de 2020, el departamento de Salud ha notificado 206.846 casos de coronavirus con prueba.

En este tiempo han fallecido en Navarra 1.451 personas, a las que se añaden 176 que murieron en la primera ola con síntomas compatibles pero sin prueba que lo confirmase.

En total, se han registrado 7.088 ingresos hospitalarios y 731 personas han tenido que pasar por la UCI.

Además, se han administrado 1.415.883 dosis de vacunas y, en este momento, hay 566.771 personas con la pauta completa de vacunación.