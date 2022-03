Fallece a los 78 años Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil condenado por corrupción

El exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, ha fallecido esta noche en el Hospital de San Juan de Dios de Zaragoza a los 78 años de edad. Roldán llevaba ingresado desde hace varias semanas y a los dos meses de que muriera su actual mujer de origen ruso. Está previsto que sea incinerado este viernes en el Tanatorio de Torrero, según informa el Heraldo de Aragón.

delegado del Gobierno en Navarra entre 1982 y 1986, y el Gobierno de Felipe González lo nombró director general de la Roldán nació en Zaragoza en 1943, fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza por el PSOE, luego pasó a ser, y el Gobierno de Felipe González lo nombróde la Guardia Civil , puesto desde el que se valió para enriquecerse.

Al iniciarse las diligencias judiciales por sus actividades delictivas, Luis Roldán se fugó de España en 1994. Su detención se produjo en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia) el 27 de febrero de 1995. Fue juzgado por la Audiencia Nacional y condenado a 28 años de cárcel, por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. El Tribunal Supremo confirmó los delitos e incrementó la condena a 31 años de cárcel.

"ME MORIRÉ EN ZARAGOZA, NO PUEDO IRME PORQUE NO TENGO DINERO"

Roldán se casó tres veces y tuvo cuatro hijos. De su primer matrimonio con Ángeles Cimorra, tuvo dos hijos: Luis Javier, economista, e Ignacio, quien falleció en un accidente de tráfico en 1998. Con su segunda mujer, la doctora chilena-gallega Blanca Rodríguez Porto, tuvo otros dos hijos.

Después de pasar diez años en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila), se le trasladó a su ciudad natal, Zaragoza, en 2005 donde estuvo unos meses en la prisión de Torrero en tercer grado hasta salir en libertad. Llegó a trabajar por las mañanas hasta su jubilación en una agencia de seguros.