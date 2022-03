Chivite avala la gestión de Remírez en relación con la Policía Foral

María Chivite, ha avalado este jueves la gestión que están realizando vicepresidente primero, Javier Remírez, y la directora general de Interior, Amparo López, en relación con la Policía Foral. La presidenta del Gobierno de Navarra,, ha avalado este jueves la gestión que están realizando vicepresidente primero,, y la directora general de Interior,, en relación con la

"Respeto la opinión de sindicatos, pero no la comparto, igual que respeto y comparto la manera de trabajar y la honestidad con la que el vicepresidente y la directora general han explicado a todos los sindicatos lo que atañe a las cuestiones relacionadas con la ley de Policías, el Plan Estratégico de Policía Foral o la transferencia de tráfico", ha afirmado Chivite, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento foral.

La jefa del Ejecutivo ha defendido que en esta legislatura "se están produciendo muchos avances en materia de Policía Foral y es justo reconocerlo".

Como ejemplos, ha señalado que "se ha logrado el acuerdo para la jubilación anticipada, tenemos las convocatorias de empleo más grandes de la última década, estamos llevando adelante el Plan Estratégico con 18 proyectos, la renovación de la flota de vehículos y la mejora de la atención telemática, y el Presupuesto para Policía Foral ha crecido casi un 20% desde 2019". "Estos son los hechos más allá de los discursos basados en absolutamente nada que Navarra Suma hace", ha dicho.

El parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha afirmado que sabía que la presidenta no iba a "desautorizar a su consejero y tampoco lo pretendía, la verdad, lo hace él solo".

No obstante, ha dicho que sí esperaba que la presidenta "demostrase un poco de autoridad e implicación en este tema". "El señor Remírez ha demostrado que es incapaz de cumplir con la ley de Policías reiteradamente y no estamos hablando solo de un reglamento, el de retribuciones y horarios, hay muchos en la ley de Policías. ¿Va a hacer algo? ¿Qué, señora presidenta? ¿Le parece normal que los dos sindicatos mayoritarios hayan pedido la dimisión del consejero? ¿Le parece normal que se concentren numerosos policías en la puerta del Parlamento? ¿Que anuncien la presentación de una demanda para que el Gobierno cumpla la ley? ¿Le parece normal que acudan al Defensor del Pueblo?", ha cuestionado.

María Chivite le ha respondido que "ojalá su encendida defensa de la Policía Foral la hubiera tenido cuando gobernaban, porque no hicieron nada en materia de Policía Foral". "Me llama la atención que tengan esa memoria tan frágil o que intenten trasladar al señor Remírez una responsabilidad que no es suya. Ya se sabe qué ley se aprobó la legislatura pasada y que no se podía aplicar. No es una cuestión de voluntad política sino de recursos económicos que tiene que habilitar el Estado en los Presupuestos Generales", ha señalado.

Tras ello, ha afirmado que "seguiremos trabajando para aplicar todo lo que se pueda esa ley a la espera de que se habiliten los fondos para implementar mejoras retributivas que nos parecen justas y compartimos, pero no me puede pedir que incumpla la ley".