Cambios en las medidas contra la covid: Se mantiene un aislamiento de 5 días en residentes positivos

Los casos leves y asintomáticos de coronavirus no tendrán que realizarse pruebas ni cumplir aislamientos desde el próximo lunes. El departamento de Salud traslada así a la población navarra las líneas aprobadas el martes en la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ante la nueva fase de la pandemia. Únicamente deberán mantener un aislamiento en caso positivo, y desde ahora de cinco días, las personas positivas que vivan en centros residenciales. También se realizará un estudio de sus contactos estrechos. Además, los trabajadores de centros sanitarios, sociosanitarios, centros de día y penitenciarios que den positivo no acudirán a sus trabajos durante 5 días y tendrán que realizarse una prueba antes de volver.

Las pruebas para detectar coronavirus se realizarán, de manera general, en función de la “situación personal”. En definitiva, no serán necesarias en casos leves ni asintomáticos para los que se aconsejan medidas preventivas durante 10 días (mascarilla, reducir interacciones sociales, evitar el contacto con vulnerables, etc.). En caso se realizarse un autotest no conlleva una prueba de validación para tramitar la baja, que vuelve a los cauces habituales en los centros de salud.

Por lo tanto, las pruebas se reservan para casos graves, espacios (hospitales, centros sociosanitarios, de día) y personas vulnerables como mayores de 60, embarazadas e inmunodeprimidos. En estos casos no se indican aislamientos en positivos sino medidas preventivas durante 10 días y las bajas no se activan de modo automático sino según criterio clínico.

Para las dudas que puedan surgir se mantiene el teléfono de consejo sanitario: 948 290 290.

DN

Aumento de casos

Salud Pública informó este miércoles de que en la última semana los casos aumentaron un 35%. La tendencia, en este momento, es ascendente y un 74% de los casos son por la variante BA.2, aunque por ahora se asocia a un menor riesgo de ingreso que ómicron.

El martes se notificaron 329 casos tras realizarse 1.448 pruebas. Hubo un fallecido y 3 nuevos ingresos por lo que hay 51 hospitalizados, 6 en UCI. Se administraron 559 dosis de vacunas.