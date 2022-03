La marcha lenta de camiones se dirige ya hacia el centro de Pamplona

Los camiones han salido de la Ciudad del Transporte circulando por el carril de la derecha a una velocidad de entre 10 y 15 kilómetros por hora.

Pese a la ayuda de 500 millones para compensar el incremento del precio del combustible que ayer lunes prometió el Gobierno al, la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional ha decidido seguir adelante con el paro. "Mientras (el Ministerio de Transportes) no se siente, no negocie, no acuerde y firme con Plataforma, esto no va a cesar: lo ha de tener por seguro", dijo este lunes el presidente de esa organización,tras el fin de la reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).