Mercairuña, a medio gas, ya nota la falta de verdura, fruta y pescado

Este jueves - cuando se cumplían cuatro días del paro indefinido del transporte - la actividad de Mercairuña estaba a “medio gas” según coincidían en describir varios responsables de los puestos. Desde la dirección de este centro logístico - abastece a la mayoría de las fruterías y pescaderías de barrio de Pamplona y Comarca - se hablaba de un “descenso notable” en la entrada de género durante esta semana, a pesar de que, a diferencia de movilizaciones pasadas, no se han registrado piquetes y se ha trabajado solo con la presión de tener menos género de lo habitual.

“De pescado, por ejemplo, habrá entrado la mitad”, añadían desde la administración de Mercairuña. “Escasean ya productos, como todo lo que viene de Almería y de Valencia”, añadían. Un déficit de género del sur que también señalaban los propios fruteros. “Hay problemas con los cítricos -naranja, mandarina, limón, pomelo, lima, etc- . También con todo lo que viene de Almería, como por ejemplo los tomates, alubia verde, pimientos verdes y rojos, calabacines, etc”, detallaban en Iruña de Frutas. En esa escasez de algunos alimentos, también se detecta que falta verdura y fruta que entra de Marruecos por Algeciras.

Los comerciantes fueron previsores y , el pasado fin de semana, llenaron sus cámaras. Luego, desde el lunes muchos mayoristas han viajado a diario a localidades riberas y riojanas con sus furgonetas para a comprar verduras como acelga, coliflor y alcachofas.

Afortunadamente, según los comerciantes, la huelga se ha convocado en la época de ventas “más floja” del año. “De enero a abril, la venta es baja. En otro momento del hubiera tenido mayor impacto”, aseguraban.

PESCADOS DE GALICIA SIN LLEGAR

La zona de los puestos de pescado de Mercairuña presentaba ayer, a las 7,30 de la mañana, una imagen desértica. Apenas tres o cuatro personas trabajaban en una nave que, de normal, tiene actividad hasta las 9. Luis Goñi, de Pescados G.J.A. Pamplona, era una de las que se que afanaban en labores de limpieza. “Cuando hubo problemas realmente fue de martes a miércoles. Hoy (por ayer) se ha recuperado algo. Algunos han ido al puerto a recoger producto”, comentaba este mayorista. “No ha habido anchoa en casi toda la semana. Pescado no va a faltar, pero a ver si se soluciona”, decía.

Alejandro Marrodán, de Pescados Caridad contaba que de Galicia y Huelva “no llega nada”. “Lo estamos pasando mal porque están faltando muchas cosas. Estamos a medio gas. Y lo serio vendrá si esto se alarga y la semana que viene se suman los barcos...”.

Entre los productos que llegan al mercado navarro sin dificultad figuran el bonito, la merluza, el salmón, doradas y lubinas de cultivo y verdel de arrastre, así como bacalao fresco de importación. En cambio, anchoas, gallos, almejas, mejillones, calamar y otros productos de la zona de Huelva, como las gambas y langostinos.

Sobre las subida de precios en el pescado, Marrodán indicaba que la anchoa se estaba vendiendo “muy barata”, que el salmón ha subido ”pero es cíclico” y que sí se han anunciado subidas en pescados que llegan fileteados. “Lo que nos dicen los pescateros es que la gente está gastando menos”.

“Tengo retenidos en Madrid plátanos y las cámaras vacías”

“Tengo retenidos en Madrid 13.500 kilos de plátanos desde el domingo. Me deberían haber llegado el lunes y nada. Los traigo, los guardo una semana en cámaras para que maduren y los vendo la siguiente semana. Ahora tengo. El problema será la semana que viene”, cuenta Jesús Salinas. “La mayoría de fruterías me compra. Vienen de Canarias al puerto de Cádiz, y de ahí a Bilbao, donde los recojo. “Tengo género hasta el próximo martes o así, pero si esto se alarga , será duro”.

“Llevo tres días que quiero cargar en Valencia y no puedo”

Jesús Zudaire hace malabares para satisfacer la demanda de sus clientes. “Llevo tres días que quiero cargar en Valencia y no puedo. No encuentro camión. Entiendo a los transportistas pero, cuando me han subido de 65 a casi 80 euros traer un palé de Almería lo he pagado religiosamente”, añade Zudaire que detalla que el sector ha cambiado “mucho”. “Las grandes superficies y supermercados acaparan ya casi el 80% del mercado de frutas y verduras de Pamplona y, además, han entrado fruterías low cost”.