Chivite dice que "las limpiezas de los ríos son necesarias pero no suficientes" para evitar inundaciones

La presidenta María Chivite ha asegurado este miércoles en el Parlamento que limpiar y dragar los ríos son "recetas del pasado" frente a las inundaciones, por lo que ha defendido actuar para prevenir, proteger, preparar y recuperar, intentando minimizar el impacto sobre personas y bienes pero sabiendo que las inundaciones "seguirán formando parte de nuestra historia".

Durante una comparecencia solicitada por NA+, Chivite ha recordado los barrios y carreteras construidos en el pasado en zonas inundables, asegurado que la solución "no es solo una" y precisado que "nadie se opone" a una limpieza "puntual" de los ríos bajo "parámetros técnicos" y apoyados en "análisis de las confederaciones hidrográficas", pero no se puede abordar "de manera simplista una cuestión sensible y compleja".

Por eso ha comentado que "las limpiezas de los ríos son necesarias pero no son suficientes", se necesitan otras iniciativas como la actualización del mapa de zonas inundables y una estrategia de prevención, asuntos que se están trabajando con el Gobierno central.

"Es preciso hacer compatible la protección de las personas y los bienes con los ecosistemas, cumpliendo la ley", ha afirmado, y ha añadido que el modelo tradicional de gestión del riesgo de inundación "se ha mostrado ineficaz" por lo que se debe trabajar en prevención, protección, preparación y recuperación, junto a medidas de mejora de ecosistemas y del estado de los hábitats fluviales.

La presidenta ha aludido también a reuniones con las confederaciones del Cantábrico y el Ebro y a su disposición para escuchar a los municipios que forman parte de las mismas para una tarea "no solo en lo paliativo sino también en lo preventivo", "en planes de inundaciones, de autoprotección, y en atender la emergencia cuando se produce".

En este marco ha destacado que en esta legislatura se ha trabajado en 30 planes municipales en el marco de la cultura de la autoprotección, por lo que ya hay 43, y se han puesto en marcha los de 16 localidades ante riesgo de inundación.

Y tras las últimas inundaciones ha indicado que se están impulsando otras actuaciones para afrontar avenidas del río en Falces, con un coste de un millón de euros; se ha actuado en motas; activado diversas ayudas que se canalizan a través del consorcio de seguros y otras entidades; y se han destinado 4 millones para reponer infraestructuras y dotaciones urbanas y 3,5 millones para reparar carreteras. Unos gastos a los que en unos días se sumarán otras ayudas de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Con todo ello, tras aludir a su petición en la reciente Conferencia de Presidentes para que se tenga en cuenta la casuística transfronteriza para "ser más eficaces", Chivite ha apostado por el diálogo, la colaboración y coordinación para prevenir y atender la emergencia siendo "posibilistas", "no podemos engañar a nadie defendiendo que la solución a problemas del presente y del futuro son las recetas del pasado".

En su réplica, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha dudado que de que los afectados por las inundaciones puedan quedarse tranquilos al escuchar que "no saben qué se va a hacer", qué ríos se van a limpiar, dónde se va a dragar, qué sistemas de prevención se van a revisar, cuándo se va a actuar y con qué dinero.

"No doy crédito", "parece que se ha rendido" cuando "hay que ser valientes", ha dicho, y ha ofrecido el "apoyo" de NA+ al Gobierno para "mejorar el mantenimiento de los cauces con una planificación anual" y "sin fiar todo a ampliar las zonas de inundabilidad que por sí solas no solucionan los problemas".

"Sus soluciones son limpiar, dragar y solicitar un plan", "pedir cuando se está en la oposición lo que no se hizo estando en el Gobierno", ha indicado el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, quien ha apostado por luchar contra el cambio climático que produce grandes avenidas, gestionar las franjas inundables y proponer nuevas, y proteger a personas y ecosistemas con "limpiezas puntuales" de los ríos, que "debe autorizar" la CHE.

Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha señalado que el acuerdo firmado por UPN con el PSOE supone que "no se hará nada" porque UPN no apoyó la reforma laboral, aunque "por suerte" este asunto depende de las confederaciones y no queda supeditado a ese pacto, aunque ha sostenido que sus actuaciones en territorio navarro es "un quehacer que nos compete a todos" y por ello ha instado "firmeza" a la presidenta.

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha apuntado que el debate sobre limpiezas y dragados se produce después de cada riada cuando "excavar no sirve para nada" porque se dañan los fondos de los ríos pero su "efectividad es muy baja", y ha añadido que no hay "ningún estudio serio que respalde estas actuaciones agresivas" frente a unas inundaciones que "no pueden evitarse" pero sí se pueden prevenir con suelos inundables.