Adanero: "Es evidente que UPN ha renunciado a ser alternativa de Gobierno"

El diputado Carlos García Adanero suspendido junto con su compañero sergio Sayas de militancia de UPN por dos años y medio, ha afirmado que "si el partido que tenía que ser alternativa al Gobierno, renuncia a ello, el hueco electoral que queda es inmenso".

De esta forma se ha pronunciado en una entrevista, en la que han participado ambos, en el programa Hoy por Hoy en la Cadena SER.

El pasado viernes presentaron una plataforma cívica , "que ya cuenta con mil adhesiones", lo que "demuestra la fuerza con la que nace este proyecto" y que tiene como objetivo "canalizar toda esa gente que cree que UPN se ha equivocado".

García Adanero ha criticado a UPN porque "quieren agradar tanto al sanchismo que ya les compran el lenguaje. He escuchado a Maya decir que 'estos son de derechas', igual es que UPN ahora quiere ser el centro izquierda. Es evidente que han renunciado a ser alternativa. No dicen no queremos ser pero lo demuestran con los hechos".

Sayas ha apuntado que "no solo son los partidos instrumentos de participación. Donde derivará eso lo veremos con el tiempo".

Este lunes terminaba el plazo para recurrir la decisión del Comité de Disciplina de UPN de suspender a ambos diputados durante dos años y medio: "No hemos recurrido porque a quien podíamos recurrir (el Consejo Político) ya se había pronunciado con anterioridad pidiendo nuestra expulsión, algo que no permitían los estatutos, por lo tanto era un poco absurdo", ha afirmado García Adanero.

"La vida es muy larga, pero nosotros no hemos dicho adiós a UPN, ha sido la dirección la que nos ha echado", ha añadido Sayas.

Ambos aseguran que no esperaban que por votar en contra del mandato del partido fueran a suspenderlos: "Cómo vas a pensar que por votar una cosa diferente te iban a echar del partido, eso no se ha visto en ningún partido en democracia. A nosotros se nos ocultó que había un acuerdo, pero a la dirección le dijimos que, si no sabíamos por qué íbamos a votar a favor, no pensaran que íbamos a votar a favor", ha afirmado Adanero.

Sergio Sayas ha explicado que pidieron expresamente que llamara a Javier Esparza "porque él había hecho la negociación con el Gobierno, en nuestro nombre".

Sayas perdió el último congreso del partido contra Javier Esparza, pero García Adanero formaba parte de le Ejecutiva del partido: "Yo había votado tres semanas antes a Javier Esparza como candidato a presidente del Gobierno de Navarra. Viendo lo que ha pasado, había un interés en ocultarnos la negociación. No sabíamos qué se estaba negociando. Lo que no pueden pretender es que nosotros votáramos una cosa sin saber los motivos, y que en frente tengas a uno del PSOE que sabe los motivos".

García Adanero afirmó el día de la votación a primera hora de la mañana que no incumpliría el mandato del partido, porque "estaba convencido de que en todo el día iba a tener una explicación. Nadie me podrá decir que hablé con otro periodista".

"Yo no dije mi posición de voto en ningún momento. Tenemos la obligación de explicar después", ha aportado Sayas.

Ambos coinciden que nunca habían recibido "una orden sin recibir explicación de por qué". "Todos los grupos parlamentarios en los que he estado se debatían las votaciones", ha dicho Sayas.

"Es un tema de coherencia, no puedes estar dos años diciendo que el Gobierno de Navarra y el de España son los peores, y en el momento que puedes debilitarlos, en vez de hacerlo les pones un balón de oxígeno. Es que el votante no lo puede entender. Lo que no puedes hacer es decir algo y hacer lo contrario", ha declarado Sayas para justificar su voto en contra de la reforma laboral.