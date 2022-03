ONG navarras dicen que donaciones en especie a Ucrania "no son las más adecuadas"

Cruz Roja Navarra, Juan José Martín, ha afirmado que iniciativas con "buena voluntad" como las donaciones en especie a Ucrania tras su invasión por parte de Rusia o la recogida de refugiados ucranianos "no son las más adecuadas" porque "se acaban convirtiendo en problema logístico de primer orden". El coordinador de, Juan José Martín, ha afirmado que iniciativas con "buena voluntad" como las donaciones en especie a Ucrania tras su invasión por parte deo la recogida de refugiados ucranianos "no son las más adecuadas" porque "se acaban convirtiendo en problema logístico de primer orden".

Así lo ha manifestado este viernes en un desayuno informativo ofrecido a los medios de comunicación sobre las distintas iniciativas de traslado de personas refugiadas y ayuda humanitaria a Ucrania. En el encuentro también han participado el delegado de Acción contra el Hambre en Navarra y Euskadi, Iñaki San Miguel; la coordinadora de Unicef en Navarra, Maider Gabilondo; y la coordinadora de CEAR Navarra (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Maider Gabilondo.

"Estamos viendo iniciativas con buena voluntad pero quizás no sean las más adecuadas en este momento, hablamos principalmente de donaciones en especie y de la recogida de personas o ir a las fronteras a buscarlas", ha advertido Martín.

Tras agradecer la "ola de solidaridad" surgida en Navarra, ha asegurado que "aunque pueda dar la sensación de que no se están haciendo cosas", se está trabajando "desde el minuto cero" tanto en el terreno como desde Navarra.

En respuesta a los medios de comunicación, ha explicado que este tipo de medidas "se acaban convirtiendo en un problema logístico de primer orden", ya que, entre otros aspectos "las necesidades en terreno son cambiantes". "Estamos entendiendo qué es lo que necesitan allí, quizás sin preguntarlo, y se lo tenemos que poner en la puerta, generando un problema que no tenían", ha indicado, tras recordar que alguien en el país de origen va a tener que recibir esas mercancías, manejarlas, y poner personas al servicio de esta operación, que se van a "detraer" de otras. "Si deciden ponernos en Navarra un autobús por cada municipio vamos a tener un problema", ha asegurado.

Además, ha advertido de que "no todos los ofrecimientos de acogida son adecuados" porque es una cuestión que se extenderá a largo plazo. "La clave sería no formar parte del caos sino de la respuesta", ha subrayado, tras destacar la existencia de canales "para coordinar las solicitudes de ayuda y los ofrecimientos de los ciudadanos. El contacto sería el 848421971, el whatsapp 620063662 y el mail emergencia.ucrania@navarra.es.

También la representante de UNICEF, Maider Gabilondo, ha señalado que "lo que necesitan son recursos económicos". "Tantos años de experiencia nos hace saber cómo gestionar este caos de manera coordinada", ha asegurado, tras poner el foco en los 38 millones de personas que no han podido huir de la zona de conflicto o que se han desplazado dentro de Ucrania.

Gabilondo ha asegurado que se está trabajando en la protección de niños y niñas. "Las ganas de ayudar no pueden poner en riesgo la seguridad o la garantía de estos niños", ha manifestado.

Igualmente, el delegado de Acción contra el Hambre en Navarra y Euskadi, Iñaki San Miguel, ha pedido "que la ayuda sea económica". "No todo vale, solo la buena voluntad no es suficiente", ha asegurado, tras advertir de que con medidas que no sean adecuadas "pueden generarse conflictos". En este sentido, ha apuntado que el envío de ayuda en especie puede afectar a la economía local, principalmente con una subida de precios.

Por ello, ha recomendado "no viajar a la zona porque nadie puede garantizar la seguridad", canalizar la ayuda a través de organizaciones no gubernamentales especializadas que tienen convenios de acción humanitaria, y contrastar la información de fuentes viables. Tras destacar la importancia de la "coordinación", ha apostado por financiación "urgente pero flexible, sujeta a los cambios".

En la misma línea se ha mostrado la coordinadora de CEAR Navarra, Idoia Oneca, que ha añadido que "no todo el mundo necesita lo mismo" y que es necesario mantener la "dignidad" de las personas y que puedan decidir ellos mismos lo que requieren.