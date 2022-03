Iosu Martín García: “La salud renal depende en gran medida de cada persona”

‘Aumentar el conocimiento para mejorar el cuidado renal’. Este fue el lema con el que este jueves se celebró el Día Mundial del Riñón ya que, según alertaron, los afectados han crecido un 30% en la última década. Iosu Martín García, de 50 años y de Burlada, es presidente de Alcer, que agrupa a 450 socios, desde junio de 2020. Recibió un trasplante renal hace seis años después de llevar cuatro en diálisis. “Me encuentro muy bien”, dijo.

Están alertando del aumento de esta enfermedad.

Sí. Un 10% de la población tiene enfermedad renal pero muchos no están diagnosticados. Sale a la luz cuando los riñones no funcionan bien y se llega tarde. Queremos llamar la atención sobre la calidad de vida.

¿En qué sentido?

Es importante que nos cuidemos: alimentarse bien y hacer ejercicio físico además de cuidar la tensión, vigilar si ha habido alguna infección... De vez en cuanto hay que hacerse una analítica porque la detección precoz es muy importante. La salud renal depende en gran medida de cada persona.

¿Qué evita el diagnóstico precoz?

Sobre todo llegar a desarrollar la enfermedad en fases avanzadas y alarga en el tiempo la función de los riñones al máximo.

¿El aumento tiene que ver con la mayor longevidad?

Es verdad que a la población mayor le afecta más pero se diagnostica en todas las edades.

¿Y la enfermedad se relaciona con los cálculos renales?

Puede ser un signo de alarma porque el riñón se puede deteriorar.

¿Qué necesitan?

Sobre todo concienciar. La lista de espera para trasplante va bien aunque hay personas que, por diversos motivos, están más tiempo en diálisis. Los enfermos han estado bien atendidos en la pandemia y ahora nos están administrando la cuarta dosis de vacuna porque somos un colectivo de riesgo.

Un 40% de los 65.000 enfermos renales desconocen su problema

J. C. Cordovilla

Un 40% de las 65.000 personas afectadas por enfermedad renal en Navarra no saben que tienen este problema; es decir una dificultad, en mayor o menor grado, en la función de filtrado que realizan los riñones para eliminar los desechos y el exceso del líquido.

De hecho, se le conoce como ‘enfermedad silenciosa’ ya que en sus primeras fases no “duele” ni causa síntomas llamativos hasta que debuta con problemas como retención de líquido, debilidad, disminución de orina, etc. “Normalmente los afectados suelen ir al médico porque no se encuentran bien y tras un análisis se diagnostica este problema”, explicó Iosu Martín García, presidente de Alcer Navarra, con motivo del Día Mundial del Riñón.

Este jueves se celebró esta jornada y los miembros de Alcer instalaron una carpa informativa en la Avenida de Carlos III. A las 12 del mediodía se recordó a las personas fallecidas en la pandemia con un aurresku.

La enfermedad renal aumenta y el incremento está relacionado con problemas como la diabetes, que también crece, la enfermedad cardiovascular, responsable de la mitad de los casos, así como la obesidad, la hipertensión o el tabaquismo. Unos hábitos de vida saludable y el control de estos factores citados pueden mejorar el avance de esta enfermedad, indicaron.

Las fases más avanzadas de la enfermedad alcanzan en Navarra a un millar de personas, que precisan tratamiento de diálisis o trasplante renal para sustituir la función de los riñones. En este momento hay cerca de 380 personas en diálisis y 38 en lista de espera para recibir trasplante, indicó Martín. Esta actividad no se ha detenido durante la pandemia, añadió, ya que las personas en tratamiento tienen una mayor vulnerabilidad frente al coronavirus.

ATENCIÓN EN TUDELA

Ana Garrido Saez y Vicenta Mendaza Lucas, vicepresidenta y secretaria de Alcer, demandaron este jueves una mayor estabilidad en la plantilla de nefrología del Hospital de Tudela.

Según indicaron, en este momento los nefrólogos que atienden el servicio son especialistas que acuden desde Pamplona. “Los que llegan a Tudela se acaban marchando”. Lo mismo ocurre con el personal de Enfermería, especializado en el tratamiento de diálisis. “Hemos hablado muchas veces de este problema y algo se podrá hacer para que estas plazas sean más atractivas y se queden”.