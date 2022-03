Un solo billete

Y obtener en check-in online tus tarjetas de embarque desde el día anterior hasta 2 horas antes de la salida de tu vuelo.

Estos trenes no llegan al aeropuerto, por lo tanto el traslado a/desde la estación se deberá realizar usando el servicio de Cercanías de Renfe. Este servicio está incluido en el billete combinado, por lo que no deberás comprar otro billete. Dispones de un tiempo mínimo de conexión de 2 horas para los vuelos de medio radio y de 2,5 horas para los vuelos de largo radio para que puedas realizar el transfer con la mayor comodidad.

De igual modo el equipaje en los trayectos en tren y conexiones tren-aeropuerto-tren, estará a tu cargo y bajo tu responsabilidad. Dispondrás de la franquicia de equipaje marcada en tu billete.

¿Dónde los compro?

En iberia.com, a través de nuestras oficinas de venta de billetes o en tu agencia de viajes podrás comprar tu billete único combinado.

¿Uno o dos billetes?

Un único billete, con dos "tarjetas de embarque", una para el trayecto en avión y otra para el trayecto en tren.

¿Dónde facturo?

En check-in online desde el día anterior hasta 1 hora antes de la salida del vuelo.

¿Con quién hago el trayecto en tren?

El trayecto en tren lo realiza la compañía RENFE

¿Qué novedad encuentro en el servicio?

Permitir realizar trayectos aéreos con trayectos en tren ampliando la cobertura actual de la red de destinos de Iberia. Serás considerado pasajero en conexión, quedando así cubierto por las ventajas y garantías en caso de cancelación y/o retrasos.

¿Acumulo o gasto AVIOS por los trayectos en tren?

Los trayectos en tren no permiten la acumulación o redención de AVIOS.

¿Acumulo puntos del programa de fidelización +Renfe?

Esta posibilidad no está disponible actualmente para el producto intermodal tren/avión.

¿Dónde realizo la conexión tren-avión?

Los trenes del producto intermodal hacia/desde su destino final salen/llegan de/a estaciones de tren situadas en la ciudad (Chamartín / Atocha), por lo que el traslado entre aeropuerto y estación de tren se realiza usando el servicio de Cercanías de Renfe. Este trayecto está incluido en el billete intermodal, por lo que no debe ser comprado aparte. Dispones de un tiempo mínimo de conexión de 2 horas para los vuelos de medio radio y de 2,5 horas para los vuelos de largo radio para que puedas realizar el transfer con la mayor comodidad. En caso de no querer hacer uso de esta opción, dispones de diferentes opciones de transporte público no incluidas en el billete intermodal.

¿Cuánto me cuesta el billete del tren?

El billete de tren hasta destino final está incluido en el valor de la tarifa aérea. Es un único billete origen destino final.

Si mi billete de avión es Business, ¿en qué clase viajo en el tren?

El Business en este producto combinado da acceso a la opción prémium con asiento confort de Renfe.

¿Qué servicios especiales tengo en el tren?

Iberia no puede ofrecer servicios especiales para los trayectos en tren, sólo para el tramo aéreo. Únicamente se contempla la atención a Pasajeros con Movilidad Reducida que, en cualquier caso, deberás solicitar directamente a Renfe.

¿Tengo facilidad de acceso para sillas de ruedas?

Sí, recuerda que en el caso de necesidad de asistencia debes solicitarla a Renfe llamando al teléfono 91 214 05 05 o personándote en cualquier Centro de Asistencia. Este servicio no incluye el traslado entre la estación de tren y aeropuerto (y a la inversa), pero los transportes públicos que conectan estación y aeropuerto son accesibles.

En el aeropuerto este servicio lo presta AENA.

¿Dispongo de servicio de menores sin acompañar o reservas de grupos?

No están disponibles actualmente para los billetes intermodales los servicios de Menor no Acompañado, ni las reservas de más de 9 pasajeros. Para la gestión de estas últimas deberás contactar directamente con las compañías que operen los trayectos.

Si lo deseo, ¿puedo reservar asientos en el trayecto del tren?

No se pueden reservar asientos, estos se asignan automáticamente cuando se realiza la facturación, desde 24 horas hasta 2 horas antes de la salida del vuelo.

¿A quién me dirijo en caso de retrasos o incidencias?

Contacta con Iberia a través de nuestras oficinas de venta de billetes.

Si mi tren cambia de horario y no puedo conectar con mi vuelo, ¿qué hago?

Para que Iberia pueda gestionar tu incidencia en el aeropuerto y darte la asistencia necesaria deberás presentar un justificante de la incidencia que te facilitarán en la estación de tren por parte de RENFE.

¿Y si mi vuelo se retrasa o se cancela?

En Iberia te han de proveer de un documento que justifique el retraso.

Si tengo exceso de equipaje, ¿cómo lo gestiono?

Para el tramo aéreo, puedes contratar el exceso de equipaje desde Gestión de reservas o en el propio aeropuerto, aunque se recomienda la página web porque es más barato.

Para el tramo en tren, deberás consultar con Renfe si acepta excesos de equipaje y en qué condiciones.