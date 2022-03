El 46% de las víctimas de violencia sexual en Navarra son menores

denuncias de violencia sobre la mujer crecieron el año pasado un 6% en Navarra con respecto a 2020, un año marcado por el confinamiento, y un 23% con respecto a 2019, según el informe anual de Lascon respecto a 2020, un año marcado por el confinamiento, y un 23% con respecto a 2019, según el informe anual de Instituto Navarro para la Igualdad del Gobierno de Navarra. En total, el año pasado se presentaron 1.639 denuncias, de las cuales 219 lo fueron por violencia sexual, el tipo de agresión que más subió el año pasado, un 48% con respecto a 2020, cuando hubo 147 denuncias. De todas estas víctimas, el 46% era menor de edad.

El informe desglosa los tipos de violencia que se denunciaron el año pasado: 828 casos de violencia física y psíquica (50,5%), 308 de psíquica (18,75%), 283 quebrantamientos de orden de protección (17,3%), 219 casos de violencia sexual y 1 de otras violencias. Y si entre las víctimas el 81% de ellas tiene menos de 29 años, el rango de edad en el que se concentra la mayor parte de los agresores se encuentra entre los 30 y 49 años, con un 52%.

Con respecto al lugar de nacimiento de víctimas y agresores, el porcentaje es equilibrado. El 53,2% de las mujeres que denunció ser víctima de violencia había nacido en España, el 46,2% en otro país y en el 0,6% restante era un dato que se desconocía. Sobre los agresores, el 47% era natural de España, 49% era oriundo de otro país y el 3% tenía origen desconocido. Los porcentajes, con ligeras variaciones, se mantienen muy similares a los de 2020.

PAREJA O EXPAREJA

En cuanto a la relación que mantenían la mujer víctima y el hombre agresor, la mayoría eran pareja o expareja. Concretamente, en el 36,7% de los casos había una relación de pareja entre ambas personas, el 35,9% eran expareja, en el 9,5% había una relación familiar, el 7, 4 mantenía otro tipo de relación y en el 10% de los casos, en 171 denuncias de violencia sobre la mujer no había ningún tipo de relación entre agresor y víctima. Comparando con los datos de 2020, se aprecia un ligero aumento de agresiones en pareja y un descenso tenue en exparejas.

CIFRAS

​674 en Pamplona. Casi una de cada dos denuncias policiales se presenta en Pamplona, con 674 casos. Le sigue la comarca de Pamplona, con 300; Tudela, con 238; Ribera Alta, con 160; 81 en Tierra Estella; 52 en Noroeste; 41 en Pirineo; 73 en Zona Media Oriental; 17 fuera de Navarra y 1 fuera de España.



667 en Policía Foral. El 40,7% de las denuncias de violencia sobre la mujer en Navarra se interpusieron ante la Policía Foral, 667. A continuación, 399 mujeres denunciaron ante la Guardia Civil, 303 en Policía Municipal y 270 lo hicieron en Policía Nacional.



873 víctimas nacidas en España. El 53,26% de las víctimas había nacido en España, mientras que el resto lo había hecho fuera. De los agresores, 803 nacieron fuera de España y 786 en España.

Maribel Martínez. Servicio de Atención a la Mujer del Colegio de Abogados: “Cada vez hay más concienciación, las campañas tienen efecto”

La letrada Maribel Martínez es la coordinadora del Servicio de Atención a la Mujer del Colegio de Abogados de Pamplona, servicio que el año pasado atendió a 446 mujeres víctima de violencia frente a las 360 del año anterior. También realizó 568 asistencias y 497 asesoramientos.

Desde su experiencia, afirma que donde más se han notado estos dos años de pandemia ha sido en la situación económica de las víctimas y sus consecuencias. “Existe una brecha salarial, muchas mujeres trabajan en puestos peor remunerados, en sectores como el de los cuidados, la limpieza, hostelería... Y muchas han perdido su trabajo, lo que hace que la dependencia económica con su agresor sea mayor y que la dificultad para denunciar aumente. La situación económica de muchas víctimas es difícil”, señala Martínez. Los datos reflejan un incremento de las mujeres atendidas por violencia en Navarra.

La abogada subraya que detrás también puede estar una mayor concienciación. “El otro día, en la comisión interinstitucional, una comisaría de Policía Nacional dijo que muchas mujeres extranjeras iban a denunciar asuntos prescritos. Esto me lleva a pensar que aquí se les da confianza y que se atreven a hablar de algo que antes no hablaban, algo estaremos haciendo bien”. En este sentido, destaca el efecto que están teniendo las campañas. “Cada vez hay más conciencia, cada vez se sabe qué es maltrato y qué no, las campañas de sensibilización y prevención tiene efectos, funcionan, al igual que las campañas en los colegios”, valora.