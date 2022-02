¿Qué hemos aprendido de la pandemia?

“riesgo vital”, informaron las autoridades sanitarias. No falleció. Así fue el primer positivo confirmado de coronavirus en Navarra. Se van a cumplir dos años. Un tiempo más que suficiente, por duración y vivencias, para que la sociedad haya extraído enseñanzas de una pandemia que acumula seis olas. Diario de Navarra ha abierto en su web ( Mujer de 39 años, de origen sudafricano y residente en Pamplona “desde hace muchos años”. Había regresado el día anterior de un viaje a Bélgica y quedó ingresada el 29 de febrero de 2020 en régimen de aislamiento en la UCI B del entonces llamado Complejo Hospitalario de Navarra, por una neumonía grave. Presentabainformaron las autoridades sanitarias. No falleció. Así fue el primer positivo confirmado de coronavirus en Navarra.Un tiempo más que suficiente, por duración y vivencias, para que la sociedad haya extraído enseñanzas de una pandemia que acumula seis olas. Diario de Navarra ha abierto en su web ( www.diariodenavarra.es ) un canal de participación para que los ciudadanos expresen sus reflexiones. A continuación se reproducen algunas de las decenas que ya se han trasladado.

“Hay que aprovechar cada día como si fuera el último”

“He aprendido que la vida es imprevisible. Que por mucho que pienses que controlas tu vida, puede dar un giro de un día para otro. Que hay que aprovechar cada momento y cada día como si fuera el último, porque algún día será el último. Y que debemos repensar hacia dónde queremos llevar la sociedad”.

“Se pasó de algo emocionante a algo autoritario”

“Unos aplausos, merecidos por su dedicación, sobre todo los que estaban en primera línea. Muy emocionales por el miedo y la incertidumbre. Un desarrollo de normas contrarios a la libertad individual, puestas por políticos y virólogos cuyos intereses estaban lejos de las personas y donde cayeron los sanitarios y especialistas médicos por su posicionamiento radical en las normas y la creencia antes que en la certeza científica y humana. Es decir se pasó de algo emocionante y bueno a algo autoritario y falto de libertad individual. Si creemos que la ciencia es el dios de la sociedad moderna, nos equivocaremos. Yo veo la primera parte llena de humildad, pensando en las personas y una segunda parte, donde la obligatoriedad de unas normas estaban por encima de las personas y era muy arrogante”.

“Mala atención en algunos centros de salud”

“La mala atención por parte de unos pocos recepcionistas en los centros de salud”.

“Duró poco la empatía y la simpatía de los ciudadanos”

“Como trabajador administrativo cara al público en un centro hospitalario, he aprendido que la solidaridad y empatía mostrada por los ciudadan@s duró bien poco. Todas aquellas muestras de apoyo y cariño disfrazadas de aplausos se olvidaron rápidamente cuando empezamos a tener una actividad normal en el centro. Además de la pandemia tuvimos que pagar el estrés, malas caras, gestos y desaires de aquellos pacientes que hacía unos meses tanto nos vanagloriaban”.

“Tras estar mi marido 42 días en la UCI, todo se relativiza”

“A no pensar en el futuro, a no pensar a largo plazo,vivir el día a día, tras estar mi marido 42 días en la UCI por covid, todo se relativiza, el tiempo es un regalo que está en nuestra mano desperdiciarlo o disfrutarlo. No dejes para mañana tus ilusiones puede que mañana sea tarde”.

“Los políticos nos manejan”

“Que los políticos nos manejan como marionetas. El mundo está en manos de los poderosos”.

“La gente prefiere creer en teorías conspiranoicas”

“Que vivo en una sociedad individualista, infantil hasta las trancas y falta de empatía, donde los individuos culpan siempre a los demás de sus problemas y donde prevalece el derecho a hacer lo que a uno le apetece en vez del bien común. Además se ha hecho palpable el odio y el cainismo que subyacía en nuestra sociedad y que con un evento como la pandemia ha salido a flote.También he aprendido que la gente prefiere creer en teorías conspiranoicas en vez de en la ciencia, posiblemente porque para creer en la ciencia hay que haber estudiado y tener una formación mínima y creer en teorías conspiranoicas es muy facil”.

“Se ha superado por el esfuerzo de los sanitarios”

“Bueno, he aprendido muchas cosas, pero quizá lo más importante para mí es la constatación de dos certezas: la primera es que esta crisis se ha superado (o la vamos a superar) por el esfuerzo, el sacrificio en muchas ocasiones, y la perseverancia del/ de la profesional, que ha permanecido en su puesto aguantando el tipo; y la segunda es que la clase política no ha estado a la altura, que no estado presente para aclarar, explicar, tranquilizar, analizar, planificar y responder a las demandas... vamos, lo que tienen que hacer en tiempos de crisis. Y sí, lo habéis adivinado... soy sanitario”.

“Hemos salido peores”

“Que todos somos unos egoístas y que solo pensamos en nosotros mismos. Hemos salido peores personas”.

“He ganado un padre y perdido un hermano”

“La pandemia no me ha enseñado nada, solo me ha hecho ver que he ganado un padre y he perdido un hermano”.

“Una ocasión de valorar las posibilidades de encuentro”

“Pena, por los fallecidos en primer lugar, que se han llevado injustamente la peor parte. Pena, por la gestión interesada de la pandemia, que ha sido una coyuntura ¿aprovechada? para decretar. Pena por las restricciones desmedidas y desproporcionadas que se han impuesto que no han sido eficaces y que nos han agotado, y nos agotan, mentalmente. Impotencia por las restricciones de libertad que nos han sigo impuestas. Pena por comprobar la poca categoría y visión que tienen nuestros gobernantes, cómplices de todo este montaje. Pena porque se ha confrontado y polarizado más la sociedad, por culpa de las dialécticas de las élites, de las redes sociales y de los medios de comunicación, borrachos de sensacionalismo, que acaba siendo una recompensa pasajera y efímera, y que además incita siempre ir a más. Pena porque, así, hemos perdido cohesión como sociedad , nos hemos vuelto más descuidados, más solitarios, más aislados, más individualistas. Aprendizajes: ha sido una ocasión de mirar para adentro y apreciar lo cotidiano, de valorar las posibilidades de encuentro, de socialización, de ocio, que teníamos antes. De re-enfocar la mirada para aprender a mirar a cada persona en su integridad y en su dignidad. Tiempo, en definitiva, para no olvidar que esta vida no nos pertenece y que sólo haciendo de ella una tiempo de entrega de servicio y de amor es como alcanzaremos la verdadera libertad y plenitud”.

“Es muy fácil asustar y manipular a la gente”

“Aprendí que es muy fácil asustar y manipular a la gente. Vi lo fácil que es privar de libertad. Vi como la gente es sumisa. He comprobado la globalización... si la OMS lo dice todo el mundo lo acepta , de Australia a Boston”.

“Mucho aplauso, para luego maltratar a los médicos”

“Que no me gustaría por nada del mundo, que mis hijos se dedicaran a la Medicina. Mucho aplauso, para semejante ‘maltrato’ posterior por parte de nuestros políticos y la poca solidaridad de la población en general”.

“La importancia de las mascarillas”

“La importancia del uso de las mascarillas para combatir esta pandemia”.

“Para gran parte lo único importante es la fiesta y el fútbol”

“Que en esta sociedad de borregos parece ser que lo único importante para una gran parte de la población es la fiesta y el fútbol y es por lo único que se movilizan y quejan, si vuelve la fiesta y el botellón es que volvemos a la normalidad, que lo realmente importante sanidad, educación de nuestros hijos, bienestar de los más vulnerables, niños, mayores, ....eso da igual, la superficialidad lo llena todo y creo que con esta pandemia todavía se ha acentuado en algunos. Que los niños sigan con mascarillas en el cole con lo que les supone a nivel de aprendizaje de lenguas, emocional y de disciplina que han sabido llevar como los que mejor, cuando las discotecas se llenan de gente irresponsable sin mascarilla , da mucho que pensar y nada bueno”.

“Todo es vanidad”

“Mi vida ha cambiado en que ahora entiendo lo de vanidad de vanidades, todo es vanidad. (Eclesiastés 1: 2-10)”.

“Nuestra estabilidad familiar y mental se sustentaba en el horario escolar”

“Hemos aprendido que toda nuestra estabilidad familiar y, sobre todo, mental se sustentaba en el horario escolar que habíamos escogido para nuestros hijos, en el ratito de patio con los amigos del cole después, en las extraescolares que ya no salen adelante y que no podemos afrontar fuera, en todo eso que el señor Gimeno se cargó un día y que, si es que recuperamos, ya no será igual porque los niños tendrán 2 años más y quizá ya ni estén en el cole. Y que 3 horas y pico de clase menos cada semana se notan. Mucho. Sobre todo si no pagas profes particulares o academias”.

“Nos cuesta renunciar a nuestro placer”

“Lo insolidarios que somos. Lo que nos cuesta renunciar a nuestro placer y que merece la pena mucha menos gente que la que creía. Que estás bien contigo mismo, que parar lo agradece el cuerpo y alma, y que la cultura es tu mejor compañera”.

“Han apelado al miedo”

“Que apelando al miedo puedes convertir una democracia en una dictadura”.