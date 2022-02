Geroa y Bildu insisten en que no aprobarán la actualización de la Ley del Convenio así

Geroa Bai y EH Bildu insisten en que no aprobarán lo que han pactado los gobiernos central y navarro si se mantiene tal cual. En caso de que estas posiciones no varíen, a la presidenta María Chivite sólo le quedará la opción de buscar el apoyo para la norma de Navarra Suma, o no tendrá los votos suficientes. Desde este último grupo, José Suárez, del PP, que hoy ha hablado en el Parlamento en nombre de la coalición, se ha limitado a señalar que está “todo abierto”.

La consejera de Economía, Elma Saiz, ha propuesto a los grupos de la Cámara aprobar tal cual el texto acordado y luego crear un comité que aborde asuntos que preocupan a varios partidos como la incidencia en la aportación navarra de la deuda del estado y cómo se fija el índice de imputación.

CAUSA DE LAS DIFERENCIAS

En este lunes, tanto Geroa Bai como EH Bildu insisten en que esa propuesta sea modificada. Su discrepancia está en que ambos reclaman que la norma no especifique que la comisión coordinadora (que nombran ambos gobiernos) tendrá entre sus competencias la de fijar el índice de imputación, que es el que recoge la renta relativa de Navarra (ahora 1,6%) y sirve para calcular su aportación al Estado. En cambio, para el PSN este inciso fortalece y mejora el régimen foral.

QUÉ HA PROPUESTO EL GOBIERNO NAVARRO

La consejera de Economía y Hacienda del Ejecutivo, la socialista Elma Saiz, ha propuesto a todos los grupos aprobar la actualización de la Ley del Convenio Económico tal y como lo acordaron los ejecutivos central y foral y luego crear un comité de expertos que analice varias cuestiones. Espera así desbloquear la aprobación de una norma que requiere mayoría absoluta y que el pasado 23 de diciembre tuvo que retirar del pleno del Parlamento al no contar en ese momento con el apoyo necesario.

El comité de expertos que el Ejecutivo plantea crear analizaría, por una parte, la repercusión de la deuda pública del Estado en el pago de la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado y, por otro lado, el índice de imputación con el que se fija la cantidad que constituye la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado y que ahora está fijado en el 1,6%.

Saiz ha pedido a los grupos que le den una respuesta durante la primera quincena de marzo para saber si tendrá los respaldos suficientes y llevar así la norma al Parlamento.