Javier Zulueta: “Si tuviera que volver atrás no sería tan estricto en algunas restricciones”

Javier Zulueta Francés, especialista en Neumología, es uno de los muchos facultativos que durante los dos últimos años ha tenido que ‘aparcar’ su línea de trabajo principal, en su caso centrada en la detección precoz del cáncer de pulmón, para dedicarse al coronavirus. Su visión de la pandemia ahora es optimista. Y eso que vio como el SARS-CoV-2 revolucionaba los hospitales y no esconde el desconcierto al enfrentarse a una enfermedad que al principio no sabían cómo tratar. La otra cara fue la unión y el empuje entre los sanitarios. “Una experiencia única”, asegura. Junto a los doctores Del Pozo y Quiroga, creó un departamento nuevo de covid en la Clínica Universidad de Navarra, donde era jefe de Neumología, para afrontar esta crisis. Desde hace un año, dirige el servicio de Neumología, Cuidados Intensivos y Medicina del Sueño en uno de los hospitales más prestigiosos de EEUU, el Mount Sinai Morningside de Nueva York, donde tiene una consulta postcovid.

Ha vivido de primera mano la pandemia. En Navarra hemos encabezado la incidencia en varias olas, también en la sexta. ¿Alguna explicación aparte de que se hacen muchas pruebas?

Lo hemos comentado entre especialistas porque llama mucho la atención. He oído lo de las pruebas. Es cierto pero también que el porcentaje de positivos es de los más altos de España. No sabemos por qué. Si por concentración de universitarios, por la geografía...Se está estudiando pero sí, es llamativo.

Igual somos más débiles frente a las infecciones respiratorias...

No. No tengo ninguna información que sugiera eso. De hecho, no tengo ni siquiera una teoría sobre qué puede pasar.

Dijo que con ómicron podría llegar el final de la pandemia. ¿Lo mantiene?

Escribí ese tuit el 23 de diciembre basándome en mi experiencia clínica, porque vi que los pacientes no eran tan graves y tenían infecciones respiratorias altas; en la tasa de infección, que era altísima, y en la evolución en otros países. Tuve la impresión de que podría generar una inmunidad natural muy amplia en la población que, unida a las vacunas, podría terminar con lo que se conoce como pandemia pero no eliminar el virus.

¿El virus desaparecerá?

Probablemente no, aunque no lo sabemos con certeza. La teoría más sostenida es que el virus seguirá con nosotros siempre con brotes anuales o periódicos.

Se habla de ‘gripalizar’ la pandemia. ¿Qué le parece?

Es un término muy desafortunado. Estas enfermedades no tienen nada que ver. Una cosa es que se puedan comportar de forma similar pero es un término sin base científica. Es probable que haya brotes anuales, en algunas zonas y más en invierno, con cuadros de infección respiratoria en vías altas. Pero quien ha pasado covid lo ha pasado muy mal, hay secuelas...

¿Qué le ha impactado en la pandemia?

El caso de una amiga que perdió a sus padres en una residencia en 48 horas. Estábamos confinados y no pudo ir a verles ni a por los restos. Pasaron meses hasta que pudo cerrar la muerte de sus padres. Hubo muchos casos así y lo vivimos de forma muy intensa en el hospital. Si tuviera que volver atrás no sería tan estricto en algunas restricciones.

¿En qué restricciones?

Por ejemplo en no permitir visitas a la UCI en pacientes muy críticos. Creo que nos excedimos. Hubo gente que murió sola y el dolor que queda para la familia es muy difícil de reparar. Una vez que pase esto hay que recapacitar y pensar. Revisar qué se hizo porque hay muchas cosas que se pueden hacer de forma diferente.

¿Qué se puede hacer de forma distinta?

No me gusta que siga habiendo restricciones a gran escala: ¡Todo el mundo tiene que hacer esto! Hay que pensar en un tratamiento más personalizado, en grupos de edades diferentes, gente con más o menos riesgo, etc. ¿Hay que aplicar las mismas restricciones a adultos que a niños? A lo mejor no. ¿Hay que vacunar con tres dosis a todos? Igual no. Acatamos el confinamiento sin rechistar y España fue de los países que peores resultados de mortalidad tuvo en la primera ola y fue de los más estrictos en confinamiento. No lo digo como crítica sino para sentarnos y repasar porque esto nos puede volver a ocurrir. Hay mucho que aprender.

Usted es neumólogo. ¿Es optimista?

Sí. La situación es muy diferente. Cuando empezamos a recibir pacientes en urgencias no sabíamos nada. Algo de China e Italia y era pavoroso lo que veíamos. Luchábamos contra una enfermedad que no conocíamos, no sabíamos qué tratamientos aplicar... Estábamos a ciegas.

¿Pasaron miedo?

Una gran incertidumbre, sí. Pero fue una experiencia impresionante. Sabíamos que era muy contagioso y mortal. El hospital se cerró para todo lo que no fuera covid y creamos un departamento con 50-60 médicos, residentes, etc. La respuesta fue increíble. A pesar del miedo a lo desconocido, nos debemos al paciente y fue emocionante ver a gente joven, enfermeras o personal de limpieza trabajando sin parar. Fue una experiencia única en mi vida.

¿Pero cree que lo peor ha pasado?

Creo que sí. No lo puedo asegura. Puede aparecer una variante más grave que escape a las vacunas.

¿Entonces cree posible una variante nueva más dañina?

He dicho en alguna ocasión que los virus suelen evolucionar hacia formas más leves pero más transmisibles y he sido corregido por virólogos en el sentido de que no siempre es así. Luego puede pasar.

Seguimos instalados en la incertidumbre.

Sí, pero hay que subrayar que ahora hay vacuna y tratamientos antivirales muy efectivos: remdesivir, que usado de forma ambulatoria tres días previene en un 80% el ingreso; el paxlovid, una pastilla cinco días que reduce el riesgo un 80%; la fluvoxamina, que disminuye la progresión de enfermedad grave...Tenemos armas y vamos a tener más.

¿Cómo será entonces la auténtica nueva normalidad?

Hemos avanzado mucho en el conocimiento del virus y en soluciones, vacunas, etc. El progreso científico ha sido increíble. Es el virus más estudiado y mejor conocido de los que hay ahora. Las vacunas han sido un hito histórico. Se ha demostrado que han disminuido el riesgo de enfermedad grave. Es innegable.

¿Qué diría entonces a los antivacunas?

En general son personas poco informadas, que no ha estudiado los datos reales de las publicaciones científicas. Reciben información de fuentes no científicas.

Pero llegan casos como el de Djokovic y...

Son anécdotas. Una persona famosa que genera mucho ruido. En España, a pesar de la información sesgada, más del 80% de la gente está vacunada. En EEUU no llega al 70%.

¿La investigación que se ha generado tiene precedentes?

No se había conocido algo así. Muchos grupos que investigaban otros virus han cambiado el rumbo para investigar en coordinación, por ejemplo en vacunas.

Las vacunas han dejado una sensación agridulce. Evitan gravedad pero no la infección, al menos no siempre.

Son vacunas caras, difíciles de conservar, etc. En EEUU han desarrollado una con un vector viral y partículas de proteínas del SARS CoV-2 que se fabrica utilizando huevo, como la vacuna de la gripe. El concepto es que con procesos de fabricación baratos y metodología similar a la de la gripe se están consiguiendo vacunas efectivas. Y se podrán fabricar en todo el mundo.

Dicen que la normalización tiene que pasar por el tercer mundo.¿Qué se ha hecho?

No se ha hecho nada. Una de mis mayores frustraciones, y he vivido la pandemia en dos países, es ver que el abordaje de las autoridades es muy localista, a nivel autonómico. Hablamos de una pandemia mundial y echo en falta reuniones de líderes mundiales, G7 o G20, para abordarla. Si no conseguimos vacunar a toda la población no vamos a vencerlo.

Muchos expertos ya lo han dicho.

Parece que tienen poca influencia sobre las autoridades.

¿Nos hemos vuelto ‘expertos’ un poco impertinentes?

Es increíble. Incluso cuando escribes en redes cosas muy contrastadas los ‘expertos’ de las redes saltan y hacen afirmaciones no científicas. El paciente está más informado y me parece bien. Los médicos nos tenemos que adaptar.

¿Por dónde pasa el futuro contra la covid?

No sé. Las vacunas esterilizantes son poco comunes, se han conseguido en pocas enfermedades (sarampión, polio...). Pero, como he dicho, hay armas terapéuticas.

¿Entonces habrá que vacunarse todos los años?

En gripe hay nueva vacuna porque el virus muta. En otras infecciones se ponen dosis de recuerdo (tétanos) porque baja la inmunidad. No sé qué pasará. Es posible que haya que manejar la enfermedad con vacunación pero los datos sugieren que la inmunidad celular y humoral, no los anticuerpos, perdura mucho tiempo. Algún tipo de protección tendremos durante bastante tiempo.

“Nadie se queja si va de safari y se tiene que poner una vacuna”

¿Cómo viven los americanos la pandemia?

Desde el punto de vista médico igual. Pero la respuesta de la población es diferente. Hay un sentimiento mayor contra las vacunas y eso me ha sorprendido.

Ha trabajado en primera línea ¿Se ha contagiado?

No. Muchos de los que estuvimos en primera línea no lo hemos pasado. Igual porque usamos mascarillar FFP2 casi siempre.

¿Cree que en esta ola se ha banalizado la covid-19?

A nivel popular, sí. Ha habido tantos casos que aunque los graves sean pocos son muy elevados.

¿Cómo es el paciente que ve ahora?

Los que ingresan suelen ser no vacunados, pueden tener enfermedad grave, incluso una minoría neumonía; y el otro gran grupo son pacientes con comorbilidades, mayores o con otras enfermedades. Con delta la proporción de neumonía era más alta. Ómicron tiene menos afinidad por las células de pulmón.

¿Ven luz en la covid persistente?

Es frustrante. No tenemos nada objetivo como anormalidades en analíticas. Mucha gente tiene pruebas normales y síntomas limitantes: fatiga, dolores, etc. No sabemos cuál va a ser la evolución de aquí a 10 años. Se especula que puede ser un proceso autoinmune pero no se sabe. Sólo podemos darles soporte para síntomas y recabar datos para investigar.

¿Se ha paralizado demasiado la vida?

Ahora es fácil decirlo.Mucha gente tiene esa queja. Habrá que revisarlo. Al principio no teníamos datos para saber si una forma de actuar era mejor que otra. Ahora sí. Pero sin polemizar. Hay que aprender. También tengo ganas de que la discusión científica-médica vuelva a donde pertenece, al mundo sanitario, y no estar todo el día discutiendo con todo el mundo. Nadie se queja si quiere ir a un safari y le dicen que se ponga una vacuna.

¿Pagaremos la pandemia en salud o salud mental?

Claramente han disminuido las actividades de prevención y puede tener un impacto. Y muchas personas han tenido miedo de ir al médico, además del tremendo problema con la Atención Primaria. Hay que actuar rápido.

DNI

​Javier Zulueta Francés, 60 años y natural de Philadelphia (EEUU), aunque pamplonés de adopción, está casado y tiene dos hijas y una nieta. Estudió Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en Neumología y Medicina Intensiva en Boston (EEUU). Ha trabajado 22 años en la Clínica Universidad de Navarra, donde fue jefe de Neumología. Ahora es jefe de servicio de Neumología, Cuidados Intensivos y Medicina del Sueño en el Hospital Mount Sinai Morningside y catedrático de Medicina en Icahn School of Medicine Mount Sinai. Aficionado al golf y a navegar, tiene el título de capitán de yate.

EN FRASES

​“No tengo una teoría sobre qué puede pasar en Navarra pero la alta incidencia si es llamativa”

“Una de mis mayores frustraciones es ver que el abordaje de las autoridades es solo local; echo en falta reuniones de líderes mundiales”