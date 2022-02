En este sentido, el departamento de Salud ha desarrollado un trabajo intersectorial, interdepartamental e interautonómico para confeccionar de forma coordinada un cambio normativo acorde a la situación epidemiológica y bajo el criterio de que las medidas tengan el menor impacto posible en la vida social, económica y emocional de la ciudadanía.

Así, la flexibilización de medidas se va a producir en paralelo a la monitorización que mantiene el departamento de Salud del impacto de la variante ómicron y su alta transmisibilidad, y también del decalaje en cuanto a impacto hospitalario y fallecimientos, un seguimiento que busca evitar pasos atrás en la contención del virus.

En esa línea, la Comunidad Foral va a seguir manteniendo los ejes de su trabajo en materia de vigilancia epidemiológica en cuanto a identificación y seguimiento de casos y contactos, en detección y también en la amplia estrategia de vacunación, que supera los 1,3 millones de dosis suministradas.

A su vez, los aislamientos y cuarentenas obligatorios en caso de positivo o contacto estrecho en no vacunados se mantienen por el momento en los términos de los protocolos vigentes, unas actuaciones que, además de proteger la situación sanitaria particular de cada persona, especialmente en casos graves y vulnerables, tienen la finalidad en términos generales de cortar la transmisión comunitaria.

En el propio sistema de detección y vigilancia, se está priorizando los casos más graves, grupos (mayores e inmunodeprimidos) y espacios más vulnerables o expuestos como el sanitario y sociosanitario, a la vez que, como desde el comienzo del proceso de vacunación frente al COVID-19, las dosis, los refuerzos y las dosis adicionales se han priorizado en los tramos de edad y grupos especialmente vulnerables.

MEDIDAS VIGENTES: MASCARILLAS OBLIGATORIAS EN INTERIORES

Tras ser aprobado el martes en el Consejo de Ministros, a partir del jueves se elimina la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior , si bien se recomienda su empleo cuando se produzcan aglomeraciones así como cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad. No obstante, sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados de uso público o abiertos al público, así como en los medios de transporte públicos y los eventos multitudinarios que tengan lugar en espacios al aire libre cuando los asistentes estén de pie. Si están sentados, será obligatorio cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes.