Los socios y apoyos de Chivite critican el acuerdo entre UPN y PSOE

Los socios de la presidenta María Chivite en el Gobierno de Navarra, Geroa Bai y Podemos, así como sus apoyos externos, EH Bildu e I.E, han coincidido este lunes en mostrar su desacuerdo con el pacto alcanzado entre UPN y el PSOE para apoyar la reforma laboral en el Congreso y que incumplieron los dos diputados regionalistas.

Tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, en sucesivas ruedas de prensa todos ellos han cuestionado" el acuerdo alcanzado en unos casos por la pérdida de confianza que puede suponer y en otros porque era un intento de exclusión, algo propio de la "vieja política" o un "cambalache", mientras que el PSN ha asegurado que las relaciones quedan "de la misma manera".

Por su parte el portavoz de Navarra Suma, la coalición que engloba a UPN, PP y Ciudadanos, que hoy no ha sido el presidente de UPN, Javier Esparza, sino el líder de C's, Carlos Pérez Nievas, ha recordado la libertad de voto que tenía cada partido en el caso de la reforma laboral, por lo que "no hay una ruptura de la confianza que ha sustentado y sustenta la coalición, que tiene fortaleza suficiente para mantenerse el resto de legislatura bajo los parámetros que ha tenido" hasta ahora.

Ha considerado en todo caso que lo ocurrido con los diputados de UPN es "un problema gravísimo" de indisciplina "inexplicable" en personas de experiencia que saben que la política "tiene unas reglas", por lo que "apelar a temas de conciencia es una excusa pobre e injustificada", "una actitud reprobable".

Y ha añadido que UPN ha hecho "lo que tenía que hacer", pedir el acta y abrir un procedimiento disciplinario interno a dos personas que "mienten a la dirección del partido y a todos", y cuyo comportamiento "afecta a toda la clase política" y ha supuesto "un espectáculo poco gratificante", en el que "el PP dice que nada tiene que ver".

Por su parte el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha comentado que el acuerdo entre UPN y PSOE, que no incluía la reforma de la ley del Convenio Económico, no afecta a las relaciones que "quedan de la misma manera", "nunca hemos abandonado la mayoría con la que iniciamos esta legislatura" pero hay cuestiones como la Ley del Convenio Económico, que "nunca han aprobado" los nacionalistas y por lo tanto "estamos abiertos a negociar".

"Hay un gobierno que da estabilidad y un camino por parte del PSN que es el mismo, centrado en sacar cuestiones que mejoran la vida de las personas", como la reforma laboral, "en eso está centrado el Gobierno y este partido y nadie ni nada nos va desviar", ha dicho, y añadido que "la gente tiene que saber que los políticos somos capaces de dialogar, negociar y acordar" pero los socialistas no "aprobamos el aplauso a dos tránsfugas que han puesto en riesgo el avance de los derechos laborales".

Sin embargo para el principal socio del PSN, Geroa Bai, fue "absolutamente irresponsable" el acuerdo entre PSOE y UPN y al respecto Uxue Barkos ha subrayado que "cuando los acuerdos políticos no tienen coherencia política sino que se corresponden con otro tipo de intereses lo que ocurre es la desafección y se lamina la estabilidad de las instituciones".

Y ha agregado que "nunca debió perderse de vista la coherencia y el apoyo a un gobierno progresista y plural" por lo que ahora "lo responsable es trabajar" para "la recuperación del clima de estabilidad" y "recuperar la confianza entre los socios", y para conseguirlo "la pelota está en el tejado del PSN", por lo que le ha "exigido" que haga públicos los acuerdos a los que se llegó con UPN a cambio de su voto a favor de la reforma laboral y del "afianzamiento de Sánchez".

Para EH Bildu, ha indicado Adolfo Araiz, es pereocupante el "sainete" vivido porque apunta que "Navarra vuelve a ser moneda de cambio", en este caso con unos acuerdos que la coalición abertzale quiere saber "cuándo vamos a conocer" porque los que firma EH Bildu "son públicos".

"El PSOE puso por encima de todo la pseudo reforma laboral y volvió aponer a Navarra en venta", un camino "por el que no deben ir", mientras que UPN pretendía "sacar de la ecuación" de los pactos a EH Bildu, ha dicho, y apuntado que el PSN "debería ser consciente de las consecuencias", al tiempo que ha comprometido el trabajo de su formación para evitar que "decisiones que se tienen que tomar aquí se tomen en Madrid", un "problema" no solo de confianza sino de "estrategia clara y articulación de mayorías".

Mikel Buil, de Podemos, ha considerado que el pacto entre PSOE y PSN muestra "lo peor de la política" ya que "se ha intentado salvar el culo del alcalde de Pamplona, una opción propia de la vieja política", por lo que "no hubiéramos estado de acuerdo" con él, y ha añadido que "la crisis interna de UPN" es un síntoma de una enfermedad: aglutinar a los "ultras" o tener "su propia identidad".

Por I-E, Marisa de Simón, ha comentado que no cree que lo ocurrido afecte al Parlamento de Navarra pero ha defendido que la reforma laboral votada era "suficiente envergadura" como para decir el voto en función de sus contenidos, "no me parece que sea objeto de cambalache, yo no lo haría" porque se trata de cuestiones que afectan a los trabajares y "no me parece que sean de trueque".