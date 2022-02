Chivite gana el pulso a Geroa en la norma sobre el euskera

Los méritos puntúan en concursos-oposición de ingreso en el Servicio Navarro de Salud y en concursos internos. Educación tiene su propia regulación. La norma estaba pendiente desde el otoño de 2019, cuando la justicia anuló, entre otros puntos, la regulación del euskera como mérito en la zona mixta y la no vascófona del decreto que aprobó en 2017 el gabinete que presidía Barkos. En contra de la posición de Geroa Bai, Chivite no recurrió la sentencia y comenzó un tira y afloja con el diseño de la nueva norma.

Un aspecto relevante por la cantidad de afectados que se mantiene en la propuesta respecto a lo que planteó Barkos en 2017 es que en el ingreso por concurso oposición o los concursos de méritos en las plazas sanitarias el euskera puntuará un 7% y un 6% respectivamente en relación con la puntuación asignada al resto del baremo de méritos.

La principal discrepancia de Geroa es que el euskera no puntuará como mérito en la zona no vascófona.

Los idiomas comunitarios ya no se valorarán como mérito de forma general, sino sólo en los puestos en los que se considere que es necesario.

El euskera no puntuará en la zona no vascófona y en la zona mixta se valorará en determinados puestos.

CONCURSOS DE MÉRITOS

CONCURSOS DE TRASLADO

Qué plazas son. La provisión de vacantes en puestos reservados a los funcionarios que no son de libre designación se realizan mediante concurso de méritos. La puntuación de méritos será de hasta 46 puntos. Adicionalmente se valorará el conocimiento del euskera como mérito en función de la zona lingüística en que estén ubicadas las plazas.

Zona vascófona: hasta 4,6 puntos. Es el 10% de la puntuación asignada al resto del baremo de méritos.

Zona mixta: hasta 2,76 puntos en los puestos fijados en una disposición de la propuesta (disposición adicional segunda). Es el 6% de la puntuación asignada al resto del baremo de méritos.

Zona no vascófona: no puntúa.

JEFATURAS O DIRECCIONES

Qué plazas son. La provisión de jefaturas o direcciones de unidades orgánicas que no sean de libre designación se realizan por concurso de méritos. La puntuación de méritos podrá alcanzar los 115 en la Administración foral. Adicionalmente, se valorará el conocimiento del euskera en función de la zona en la que estén las plazas:

Zona vascófona: Hasta 11,5 puntos, el 10% del resto del baremo de méritos.

Zona mixta: hasta 6,9 puntos en los puestos fijados en una disposición del decreto propuesto (disposición adicional segunda), el 6% en relación con la puntuación asignada al resto del baremo de méritos.

Zona no vascófona: No puntúa.

ASCENSO DE CATEGORÍA

Qué plazas son. Los puestos vacantes que sin ser jefatura o dirección de unidad orgánica impliquen un ascenso de categoría dentro de un determinado nivel se cubren mediante concurso de méritos. Los méritos podrán sumar hasta 115 puntos. Adicionalmente se valorará el conocimiento del vascuence en función de la zona en la que estén ubicadas las plazas:

Zona vascófona: hasta 11,5 puntos, un 10% de puntuación del resto del baremo de méritos.

Zona mixta: hasta 6,9 puntos en los puestos que se establecen en una disposición (adicional 2ª del decreto propuesto), un 6% de la puntuación del resto del baremo de méritos.

Zona no vascófona: no puntúa.

Se podrán ampliar. Los departamentos de la Administración , con el asesoramiento del Instituto Navarro del Euskera del Gobierno, podrán proponer al departamento de Presidencia del Ejecutivo que se valore el euskera como mérito en otros puestos. Presidencia lo deberá aprobar con una orden foral.

DECRETO UXUE BARKOS ​ La justicia anuló varios artículos ZONA VASCÓFONA Ingreso por concurso oposición. La valoración del euskera como mérito es el 11% en relación con la puntuación asignada al resto del baremo de méritos y en función del grado de atención al público, del 23%. Concurso de méritos (interno): Deberá suponer el 10% en relación con la puntuación asignada al resto del baremo de méritos y en función del trato con la ciudadanía, del 20%. ZONA MIXTA (anulado por la justicia) Ingreso por concurso oposición. La valoración del euskera como mérito se aplicaba a todos los puestos y debía suponer el 7% en relación con la puntuación asignada al resto del baremo de méritos, y podía llegar hasta el 14% en función del grado de atención o trato con la ciudadanía, previo informe del Instituto Navarro del Euskera. Provisión de puestos por concurso de méritos (internos). El euskera puntuaba en todos los puestos el 6% en relación con la puntuación asignada al resto del baremo de méritos y podía llegar al 12% en función del grado de atención a la ciudadanía previo informe de Euskarabidea. ZONA NO VASCÓFONA (ANULADO POR LA JUSTICIA) Ingreso por concurso-oposición. La valoración del euskera “podrá suponer” hasta el 7% en relación con la puntuación asignada al resto del baremo de méritos, previo informe justificativo de Euskarabidea. Provisión de puestos por concurso de méritos. La valoración del euskera “podrá suponer” hasta el 6%, previo informe justificativo de Euskarabidea. Intentó poner la máxima puntuación. Lo que no pudo hacer vía decreto, que es obligar a puntuar al máximo el euskera como mérito en esta zona, intentó hacerlo mediante los planes lingüísticos que elaboraron los departamentos y que dejaron de estar en vigor al acabar su legislatura. En todos esos planes se especificaba que en la zona no vascófona “se otorgará la puntuación máxima”, ese 7% en concursos-oposición y el 6% en concursos de méritos, con un informe de Euskarabidea. SERVICIOS CENTRALES (ANULADO POR LA JUSTICIA) Son los puestos de los servicios que, independientemente de su ubicación, atienden al conjunto de la población de Navarra. Propuso que la puntuación del euskera en ellos fuera la misma que la de la zona mixta.

DECRETO MIGUEL SANZ

​No puntuaba en la no vascófona

​Este decreto que el Gobierno de Miguel Sanz aprobó en 2009 fue derogado por el que impulsó el Ejecutivo de Uxue Barkos en 2017. Regulaba el euskera como mérito para las convocatorias de ingreso y provisión de puestos de trabajo de la Administración foral en las que el euskera no fuera preceptivo. No puntuaba en la zona no vascófona:



ZONA VASCÓFONA

Puntuaba en todos los puestos un 6% mínimo. En función del grado de atención o trato con los ciudadanos, podía subir al 10%.



ZONA MIXTA

Puntuaba en todos los puestos, un 3% mínimo. Un 3% en relación con la puntuación total asignada al resto del baremo de méritos que podía subir a un 6% en función del grado de atención o trato con los ciudadanos de algunos puestos.



Puestos de máxima puntuación zona mixta (6%) y vascófona (10%)



1 Periodista.



2 Titulado de Grado Medio en Formación y Empleo.



3 Trabajador Social y Educador Social.



4 Diplomado en Relaciones Laborales.



5 Encargado de Biblioteca.



6 Oficial de Actividades Turísticas.



7 Los empleos de la Policía Foral de Navarra.



8 Los puestos de trabajo del Cuerpo de Bomberos.



9 Los puestos de trabajo del guarderío forestal.



10 Administrativo y Auxiliar Administrativo.



11 Jefe de Sala, Operador Oficial y Operador Auxiliar de Coordinación.



12 Oficial Telefonista y Telefonista.



13 Vigilante de Carreteras.



14 Conserje.



15 Vigilante de Museo.



Se podían ampliar los puestos con máxima puntuación. Los departamentos de la Administración, con el asesoramiento de Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence, podían proponer al departamento de Presidencia del Gobierno esa valoración máxima en otros puestos, para que se incluyeran “si procede”, en el correspondiente proyecto de decreto foral de modificación de la plantilla orgánica.