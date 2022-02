Navarra registró 51 incidentes de odio durante el primer año de pandemia

En este caso, el consejero Eduardo Santos ha destacado la importancia de este primer informe y ha subrayado la necesidad "de articular en el futuro más instrumentos que aporten información propia e independiente sobre este tipo de agresiones con el fin de que los poderes públicos cuenten con mejores herramientas para conocer la realidad de estos delitos de odio y actuar al respecto mediante la prevención, la sensibilización y la protección de las víctimas".

Una de las conclusiones más evidentes que deja a la luz esta investigación es que los delitos de odio conocidos en Navarra se cometen sobre todo contra los colectivos étnicos en un sentido amplio (raza, etnia, origen nacional e, incluso, creencias religiosas e ideología), mientras que los incidentes contra colectivos sexuales se consolidan como segundo nivel de grupos vulnerables agredidos. Y, por último, en un ámbito mucho más discreto están las agresiones contra colectivos de personas que sufren alguna discapacidad, han informado.

UNA ANOMALÍA EN NAVARRA Y ESPAÑA: LA IDEOLOGÍA

En el mapa del odio que dibuja este informe en la Comunidad foral se una la particularidad: los incidentes ideológicos alcanzan en Navarra una cifra elevada, hasta un 55% del total de los registrados, muy similar a lo que ocurre en el conjunto del España. Y esto, explican los directores de la investigación, es "una anomalía propia" ya que España es el único estado miembro de la Unión Europea en los que la Policía en sus instancias recoge este tipo de incidentes ideológicos. Mientras en Europa no se toman en consideración en instancias policiales.

En general, los grupos diana más agredidos son los de carácter racista. "Esta anomalía o sesgo que se da aquí a la larga puede suponer un obstáculo para poder proteger e identificar a las personas más vulnerables que padecen este tipo de vejaciones o agresiones", ha explicado en la rueda de prensa Jon Mirena Landa, director de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco.

Para la elaboración de este informe los investigadores han tomado como referencia los datos proporcionados por el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior sobre incidentes de odio correspondientes a los hechos conocidos y a los esclarecidos. "Estos datos recabados son sólo una parte registrada de un fenómeno poco conocido y sumergido en una cifra negra", según detallan los investigadores en el informe. Por "cifra negra", han indicado, se conoce, que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y por tanto no figuran en ninguna estadística.