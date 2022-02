Los dos diputados de UPN manifiestan su desacuerdo con votar a favor de la reforma

Los diputados Carlos García Adanero y Sergio Sayas han coincidido en expresar su malestar por la decisión adoptada por la cúpula de UPN de respaldar la reforma laboral que este jueves votará el Congreso.

“No comparto la decisión, no me veo con capacidad de explicárselo a los votantes”, ha señalado Sergio Sayas, quien también ha indicado sobre el sentido de su voto que tienen una decisión de la dirección del partido, pero no ha aclarado más al respecto.

Adanero, en desacuerdo

Uno de los dos diputados de UPN, Carlos García Adanero, manifestó este miércoles a este periódico que, aunque votará a favor, no está de acuerdo con la posición tomada. “No comparto la decisión personal de Esparza. Votar a favor, independientemente del contenido del decreto ley, es apoyar a Pedro Sánchez, cuyo partido preside España y Navarra gracias a Bildu”, declaró.

En la rueda de prensa que dio Esparza, ante la pregunta de si los diputados de UPN, García Adanero y Sergio Sayas, estaban a favor de apoyar la reforma laboral, respondió que la ejecutiva delegó en los tres dirigentes la decisión y que no había hablado con ellos.