Por qué sienten incertidumbre los arrendadores de vivienda y para qué modifica el Gobierno la ley

Por qué

Los arrendadores temen que el nuevo marco previsto en la futura ley les afecte, bien porque su inmueble pueda estar ubicado en zonas que se declaren como tensionadas o porque los controles deriven en un aumento de la morosidad. También, que las bonificaciones fiscales no sean suficientes para compensar gastos extra.

Para qué

Lo que persigue el Ejecutivo foral con la futura ley es procurar, al menos en aquellas zonas más tensionadas, una oferta suficiente de vivienda de alquiler a precios asequibles. De ahí la introducción en la norma de la creación del Registro de Contratos de Arrendamiento de Navarra y del Índice de Sostenibilidad de los Alquileres.

EL APUNTE

Control con garantías

Diana de Miguel

Que la vivienda de alquiler tiene un problema de precio en España y también en Navarra, sobre todo en las poblaciones más pujantes, parece claro. De hecho, debería preocuparnos a todos. No sólo a los políticos. También a los propietarios que se benefician de este mercado. El quiz de la cuestión está en conseguir un control de precios que funcione y no termine por dar la puntilla a un mercado de alquiler ya de por si escaso agravando aún más el problema. Si la regulación no viene de la mano de certidumbres y ¿por qué no? de incentivos que den seguridad al arrendador, la cosa pintará mal.