Crece la incertidumbre entre los arrendadores por la futura ley foral

La nueva proposición de Ley Foral de Vivienda, en trámite parlamentario, podría haber empezado a impactar ya en el mercado de alquiler de la Comunidad con un trasvase de pisos en renta al segmento de la compraventa. Eso es, al menos, lo que revela la encuesta de perspectivas del sector inmobiliario navarro en la que han participado 26 agencias de la comunidad. La encuesta forma parte de un trabajo promovido a nivel nacional por la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), del que han tomado parte 519 inmobiliarias. El delegado en Navarra de FAI es Fernando Flores, presidente de AINA y al frente de Pisos Navarra.

Aunque el objetivo principal de la encuesta era sondear la opinión de las inmobiliarias sobre el comportamiento de las compraventas este 2022, en la realizada a las 26 agencias navarras que participaron en el sondeo se incluyeron dos preguntas sobre el alquiler. Se les preguntó, en concreto, si el anteproyecto estaba motivando a los arrendadores a retirar sus viviendas de este mercado. También que, en caso afirmativo, detallaran sus motivos de preocupación.

Lo que se deduce de las respuestas facilitadas por las agencias es que la preocupación entre los caseros ha ido en aumento. Lo constata el hecho de que uno de cuatro caseros admita abiertamente ante las inmobiliarias estar retirando sus viviendas de alquiler del mercado y otro 30% reconozca estar preocupado por este tema. El 42% restante afirma, por el contrario, que la propuesta no está alterando su decisión. Cuando se les pregunta a los primeros que detallen sus motivos, la incertidumbre ante la entrada en vigor de la ley y su aplicación práctica, en el 50% de las respuestas, y el miedo a la morosidad ante la falta de seguridad jurídica, en un 35,71%, son las razones más repetidas.

La opinión de los arrendadores que acuden al mercado privado para alquilar su inmueble no es baladí. Alrededor de 33.000 hogares navarros están ocupados por personas en régimen de alquiler y dos terceras partes de los inmuebles que se alquilan se encuentran en el mercado libre sobre el que ahora se plantea intervenir. Algo para lo que será determinante tanto la creación del Registro de Contratos de Arrendamiento como el Índice de Sostenibilidad de Alquileres introducidos en la norma y que conllevarán limitaciones de precios que, a priori, se circunscribirían al área de Pamplona y comarca, donde el precio es mayor.

POR QUÉ



Los arrendadores temen que el nuevo marco previsto en la futura ley les afecte, bien porque su inmueble pueda estar ubicado en zonas que se declaren como tensionadas o porque los controles deriven en un aumento de la morosidad. También, que las bonificaciones fiscales no sean suficientes para compensar gastos extra.

PARA QUÉ



Lo que persigue el Ejecutivo foral con la futura ley es procurar, al menos en aquellas zonas más tensionadas, una oferta suficiente de vivienda de alquiler a precios asequibles. De ahí la introducción en la norma de la creación del Registro de Contratos de Arrendamiento de Navarra y del Índice de Sostenibilidad de los Alquileres.

CONTROL CON GARANTÍAS

Que la vivienda de alquiler tiene un problema de precio en España y también en Navarra, sobre todo en las poblaciones más pujantes, parece claro. De hecho, debería preocuparnos a todos. No sólo a los políticos. También a los propietarios que se benefician de este mercado. El quiz de la cuestión está en conseguir un control de precios que funcione y no termine por dar la puntilla a un mercado de alquiler ya de por si escaso agravando aún más el problema. Si la regulación no viene de la mano de certidumbres y ¿por qué no? de incentivos que den seguridad al arrendador, la cosa pintará mal.