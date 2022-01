Una manifestación rechaza en Pamplona el acuerdo para la reforma laboral

Una manifestación convocada por ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru ha recorrido las calles de Pamplona para rechazar el acuerdo para la reforma laboral alcanzado por el Gobierno con la CEOE y los sindicatos UGT y CCOO.

La marcha ha partido de la antigua estación de autobuses de Pamplona precedida por una pancarta con el lema "Lan erreforma honi ez" (No a esta reforma laboral) y ha recorrido calles céntricas de la ciudad para terminar en el Paseo Sarasate.

Los manifestantes han portado otras pancartas con lemas como "Fuera patronal de la reforma laboral" y han coreado consignas como "CCOO y UGT nos venden otra vez", "Manos arriba, la reforma es un atraco" o "Que la crisis la pague el capital".

El coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, ha explicado a los medios de comunicación que el objetivo de esta manifestación ha sido "denunciar que el acuerdo alcanzado en Madrid de reforma laboral supone una gran victoria para la patronal".

La patronal, ha dicho, "hace diez años vio cómo Rajoy aprobó una reforma a su medida y diez años después tiene una reforma que mantiene los elementos más regresivos" de la misma y "además lo hace con acuerdo con PSOE, con Unidas Podemos, UGT y CCOO".

Pascual ha declarado que este acuerdo "retrata los límites del diálogo social, que beneficia principalmente a la patronal, dándole derecho de veto, y la patronal nunca renuncia a sus privilegios".

El diálogo social, ha agregado, "deja en evidencia a UGT y CCOO, que han pasado de hacer una huelga general hace diez años a dar por bueno lo peor de la reforma de Rajoy" y además "está dando cobertura para que Unidas Podemos y PSOE incumplan su compromiso de derogar la reforma laboral".

"Cuando la supuesta izquierda decepciona a la clase trabajadora, la derecha y la extrema derecha se frotan las manos, y eso es lo que está pasando, porque, a día de hoy, hay opciones reales de mejorar el contenido de la reforma laboral" antes de que sea aprobada en el Congreso, ha resaltado.

Sin embargo, ha declarado Pascual, "Unidas Podemos, PSOE, UGT y CCOO están haciendo todo lo que está en su mano para evitar mejorar la reforma laboral y creemos que ese es un papel muy triste para el que se hace llamar Gobierno más progresista de la historia y sus sindicatos".

Tras solicitar a los grupos políticos que el jueves voten en contra del decreto de reforma laboral, ha reivindicado "un marco propio de relaciones laborales para que podamos decidir aquí nuestras condiciones laborales sin injerencias de Madrid y respetando que en Navarra UGT y CCOO no tienen el 50 % de representación".

Maddalen Dorador, miembro de la Ejecutiva de LAB y secretaria de la federación de Servicios Privados, ha destacado que esta movilización pretende "decir a esta reforma laboral que no, porque no es una derogación, no es lo que prometieron en el Gobierno de Madrid que se presentó como el más de izquierdas, el más progresista de la historia".

"Histórico es el fraude que nos quieren hacer, han vendido a la clase trabajadora, porque siguen precarizando a los trabajadores, siguen empobreciéndonos", ha denunciado Dorador, quien ha apuntado que "tenemos un ojo puesto en Madrid, pero los dos pies en Nafarroa, porque las soluciones van a venir desde Nafarroa, porque queremos regular aquí nuestras condiciones laborales".

Si esta reforma sigue adelante, ha señalado, "nos tendrán enfrente, no habrá paz social y seguiremos luchando, que esa es la fuerza de las trabajadoras".