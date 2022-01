Iñaki Santiago, médico y presidente de SEMES: "Cuando la gente tiene tos y fiebre quiere que le veas, no le vale el teléfono"

Iñaki Santiago, presidente de La sensación de los profesionales de urgencias es que ahora no hay un momento de descanso, relató, presidente de SEMES , quien quiso poner en valor la labor de equipo en estos servicios. “Si viene un accidentado, lo llena de sangre y si el personal de limpieza no colabora, por ejemplo, se hunde el servicio”, dijo.

¿Han aumentado las urgencias?

Hay un continuo goteo de gente que llega a cualquier hora, tanto de covid como de no covid. Es un no parar. Llegamos a un pico de más de 100 atenciones por covid a principios de enero y desde entonces de forma muy leve vamos haciendo dientes de sierra pero con tendencia descendente, de forma muy lenta. Con miedo que de aquí a una semana podamos tener más.

¿Pero hay más afluencia de pacientes covid aunque no sean graves?

Sí. La gente se preocupa. Pueden contagiar a otras personas... y la noche es larga.

¿Y a qué van a urgencias?

A que le digas que lo que tienen no es grave. Vienen a tranquilizarse. La población está mal tras dos años de pandemia. Nos toca a todos y estamos con la piel muy fina. La gente está necesitada de cariño.

¿Esa labor se debería hacer en los centros de salud?

Sí. Pero si la población no tiene acceso por el motivo que sea, vienen. Hay personas mayores que no tienen capacidad para las citas on line, o llaman y no les cogen... Nosotros estamos ahí 24 horas dando la cara. Entiendo que la gente se preocupe.

¿En general se está haciendo un mal uso?

No. ¿Se podía usar mejor?, sí. La gente quiere que le veas y no le vale el teléfono. La atención telefónica puede estar bien para muchas cosas. Pero cuando la gente tiene fiebre, tos, etc, quieren que le auscultes, o que le digas que tiene una neumonía y de eso se cura. Es lo que siempre se ha defendido en la relación médico-paciente: que le toques y añadas a la atención médica esa parte psicológica que conlleva el sentirse atendido.