Chivite pide a la juventud que sea "muro de contención para los discursos del odio"

Lo ha dicho en la apertura deldonde sin aludir expresamente a las declaraciones del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que vinculaban el aumento de la inseguridad ciudadana con los menores extranjeros no acompañados , haque no se construyen con el rigor de los datos sino exprimiendo ese potencial de emociones, alimentando ese miedo, el odio al diferente, la separación entre 'el nosotros' y 'el ellos', y altera la convivencia y son un caldo de cultivo que no sabemos hasta dónde puede llegar".