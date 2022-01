Maya reitera que hay denuncias contra 'menas' y espera poder abordar soluciones con Maeztu

Enrique Maya, ha reiterado este martes que hay denuncias interpuestas contra menores extranjeros no acompañados ('menas') por cometer agresiones en Pamplona, frente a la afirmación de la consejera de Derechos Sociales, El alcalde de Pamplona,, ha reiterado este martes que hay denuncias interpuestas contra menores extranjeros no acompañados ('menas') por cometer agresiones en Pamplona, frente a la afirmación de la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu , de que a su departamento no le constan denuncias contra menores bajo su tutela.

Maya ha asegurado que existen denuncias y que dispone de datos. "Si son menores que no están tutelados por el departamento, lo vamos a valorar en la reunión que tengo ya concertada con la consejera. Yo tengo toda la documentación que he podido recabar y lo analizaremos de manera conjunta, pero claro que hay -denuncias-, no sé si son contra su departamento o no, es una cuestión que yo no puedo saber, pero sí que hay menores que cometen delitos en Pamplona, eso es una obviedad, y es lo que dije", ha indicado, en declaraciones a la Cadena Ser.

Enrique Maya ha lamentado que "a partir de ahí se ha montado un cierto guirigay con todo esto, pero la realidad es esa y no se puede ocultar".

El alcalde ha afirmado que "hay una obviedad que no se puede ocultar, otra cosa es cómo se interviene". "Me parece que no es lógico intentar hacer ver que todo transcurre con normalidad, cuando no transcurre con normalidad, es lo que yo voy a hablar con la consejera, sin ningún problema, lo haremos con total normalidad. También hablé con el delegado del Gobierno. Las cosas hay que resolverlas, para eso estamos y no se puede ocultar la verdad", ha asegurado.

Enrique Maya ha subrayado que "los datos que tengo son denuncias ante la Policía Municipal y personas puestas a disposición judicial, y entre esas personas hay menores". "Si la consejera, cuando vayamos con la información, dice que no son personas bajo su tutela, es decir, si consigue datos para justificar que ninguno de los 'menas' que están bajo la tutela del Gobierno ha cometido ningún delito, entonces tendré que decir que es así y tendría que rectificar, pero yo tengo datos de que hay menores", ha señalado.

Además, ha asegurado que "casi todas las personas que cometen delitos no son nacidas aquí". "Eso tampoco es xenofobia, ni nada de nada, es una realidad, y es lo que vamos a cotejar juntos. Ojalá todo esto sirva para poner solución a un problema que en la ciudad está siendo creciente", ha afirmado.