La Universidad de Navarra recibe financiación para 82 investigaciones en salud

Los fondos obtenidos provienen de convocatorias nacionales e internacionales, de diversas instituciones públicas y privadas, informa en un comunicado.

Entre los organismos públicos financiadores se encuentran la Comisión Europea, la Agencia Estatal de Investigación, el Instituto de Salud Carlos III, el Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco y entre lasdestacan la Fundación Cris, la AECC y Fundación La Caixa, a las que se suman las de Estados Unidos: Chadthought Defeat Dipg Foundation, The Leukemia and Lymphoma Society o The Mark Foundation for Cancer Research.