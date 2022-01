El Parlamento de Navarra apoya la reforma laboral de Sánchez y UPN ha optado por no votar

El Parlamento de Navarra ha apoyado la reforma laboral pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez, los empresarios de la CEOE y los sindicatos UGT y CC OO. Lo socialistas navarros han presentado al pleno del Parlamento una moción en defensa de los cambios introducidos, un texto no legal, pero con el que quería obligar a retratarse a todos los grupos. El PSN sólo ha contado con el apoyo de Podemos e I-E, 14 votos de 50, pero incluso estos dos grupos, sus socios en Madrid, también han pretendido incluir un texto para pedir que se avance más, texto que no han aceptado los socialistas y no se ha votado.

El resto de los grupos han criticado al PSN por presentar esta iniciativa, desde NA+ hasta EH Bildu y Geroa Bai. Los 15 parlamentarios de UPN han optado por no votar. El resultado de la votación ha sido: 14 síes (PSN, Podemos e I-E), 9 votos en contra (EH Bildu y los 2 parlamentarios del PP) y 12 abstenciones (Geroa Bai y los 3 parlamentarios de Ciudadanos).

ESPARZA: “NO NOS OBLIGARÁN A POSICIONARNOS”

Navarra Suma ha dado libertad de voto a los parlamentarios de los tres partidos que la forman. Así, los 15 parlamentarios de UPN no han participado en la votación, los 3 de Ciudadanos se han abstenido y los 2 del PP navarro han votado en contra. Javier Esparza ha pedido sin éxito al PSN que retire la iniciativa ya que esta reforma donde se debe negociar es en Madrid y ha advertido a los socialistas navarros que ellos no iban a obligar a UPN a tomar ya una postura, que serán los regionalistas los que decidan en sus órganos qué votarán en el Congreso. Hay que recordar que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya se ha dirigido a UPN para mantener un encuentro en el que abordar esta reforma que la Cámara Baja votará el 3 de febrero.

EH Bildu ha rechazado la iniciativa y ha acusado a los socialistas y a Unidas Podemos de incumplir su compromiso de derogar la reforma laboral y Geroa Bai, socio de Gobierno del PSN y coalición en la que está el PNV, ha optado por abstenerse en una moción que a juicio de su parlamentaria María Solana era un “brindis al sol”.