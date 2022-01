Alertan sobre posibles fraudes a personas mayores mediante el ofrecimiento de revisión de calderas y venta de colchones en Pamplona

fraudes a personas de la tercera edad mediante el ofrecimiento de servicios de revisión de calderas a domicilio y venta de colchones y mantas turmalinas. La Policía Nacional de Pamplona ha alertado de posiblesmediante el ofrecimiento de servicios de revisión de calderas a domicilio y venta de colchones y mantas turmalinas.

La Policía ha tenido conocimiento de estos hechos, a través de diversas llamadas a la sala del 091, además de las labores propias de investigación que han alertado a los investigadores de estas dos tipologías detectadas.

MODUS OPERANDI

En la primera modalidad, se ha tenido conocimiento de la existencia de, al menos, una persona que estaría operando en la zona de la Rochapea de la capital foral, como falso operario de revisión de calderas.

Esta persona contacta telefónicamente con los moradores de un domicilio para personarse minutos después con el pretexto de revisar la caldera del gas. Para dar apariencia de verosimilitud al trabajo que realiza, presenta una factura preimpresa de una supuesta empresa llamada “INTERG@S” (inexistente en realidad), a la que añade conceptos a mano para incrementar la cuantía cobrada a su víctima. Se ha podido saber que las operaciones que realiza sobre la caldera generan fugas de agua, posiblemente buscando realizar una segunda operación en la misma caldera para repetir la estafa.

La segunda de las modalidades fraudulentas detectada, la Policía Nacional ha detectado en estos últimos días que un grupo de personas, se están dedicando a la venta agresiva de colchones y mantas turmalinas.

FORMA DE ACTUACIÓN

Se presentan en domicilios de personas de avanzada edad para tratar de vender el producto.

Aunque el morador de la vivienda rechace la oferta, estas personas igualmente proceden a la instalación del colchón, aduciendo que el comprador puede desistir del contrato en los siguientes días, por lo que puede probarlo durante unos días y si no queda satisfecho, devolverlo.

Sin embargo, cuando el comprador trata de ponerse en contacto con estas personas para devolver el colchón, no recibe respuesta de ellas o bien recibe excusas y largas para no aceptar la devolución. Se han detectado casos en los que los vendedores, utilizando técnicas muy agresivas, han llegado incluso a vender otros productos en días sucesivos relacionados con el colchón y las mantas, como por ejemplo una máquina que mejoraba las capacidades médicas de las mantas turmalinas y que los vendedores valoraban en hasta 3.000 euros.

Las personas que actúan como “vendedores” sueles ser muy insistentes y no aceptan un “NO” por respuesta, motivo por el que sus potenciales víctimas acaban accediendo a dejarles entrar en su vivienda e instalar los productos que tratan de venderles. Por ello, se recomienda a todas aquellas personas que reciban estas visitas y que no estén interesadas en adquirir colchones o mantas, que no permitan el acceso de estas personas a sus viviendas

RECOMENDACIONES

Ante este tipo de hechos desde Policía Nacional se recomienda a nuestros mayores y a sus familiares, que estén alerta y desconfíen de llamadas de estas características y sobre todo que no faciliten datos de carácter personal, no permitan vistas en el domicilio estando solos o sin que se encuentre presente algún familiar y que revisen correctamente la documentación que van a firmar en caso de realizar compras en el domicilio, para evitar desagradables sorpresas.

También recordar que en la página web www.policia.es y en redes sociales de Policía Nacional se encuentran consejos y recomendaciones englobadas dentro del Plan Mayor Seguridad , dirigido a facilitar medidas de seguridad y consejos así como asesoramiento a nuestras personas mayores ,

Por último, en caso de ser víctima de un intento de este tipo de acto delictivo, contacte inmediatamente con la Policía Nacional a través del teléfono 091.