El PNV pide en Pamplona una "mesa de diálogo parlamentario" para la reforma laboral

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado en Pamplona que, tras el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, ahora es necesaria una "mesa de diálogo parlamentario" para que el decreto ley de la reforma laboral tenga apoyos suficientes.

Esteban, quien ha visitado en Navarra un proyecto económico puesto en marcha gracias a una enmienda del PNV a los Presupuestos para 2022, ha señalado en conferencia de prensa que la garantía de la prevalencia del Acuerdo Intersectorial vasco es algo "absolutamente necesario" para que su partido apoye la reforma laboral.

Se trata de una condición que "tampoco rompe nada" del acuerdo ya alcanzado en la mesa de diálogo social, ha dicho Esteban, quien ha apuntado que ese Acuerdo Intersectorial ahora "está colgado de un hilo" y por ello se quiere blindar porque para el PNV es un marco de relaciones laborales "fundamental".

El portavoz del Grupo Vasco ha considerado que el Gobierno, para aprobar la reforma laboral, necesita dos mayorías, una en la mesa de diálogo social y otra en el Parlamento, que "es donde está la representación popular".

Que la reforma laboral se quiera aprobar por decreto ley, ha indicado, "lo puedo entender", pero los partidos políticos "algo tendremos que decir".

En ese sentido, ha asegurado que "algunas pequeñas modificaciones" al acuerdo como la planteada por el PNV son "perfectamente asumibles". Con esos "pequeños retoques", ha subrayado, "no se cae el mundo, ni para los empresarios ni para los sindicatos" y tampoco se va a crear, ha opinado, ningún problema con los criterios expresados por Europa.

Esteban ha manifestado, sobre la reivindicación de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, que el PNV está "acostumbrado a cómo suele ser este juego" de la relación con el Gobierno español, pero "indigna" que acuerdos ya cerrados "no se lleven a cabo". Ambos gobiernos ya están negociando este extremo, pero tener que "insistir" en este tema, ha resaltado, "no es bueno para nadie".

El portavoz del PNV ha instado al Gobierno español a ir a un mínimo común que no provoque "grietas", en lugar de "ir cada uno a su programa completo". Al respecto, ha reconocido que hay leyes "en el horizonte" que les preocupan, como la Ley Audiovisual o la de Vivienda.

A futuro "las cosas se pueden complicar" si PSOE y Unidas Podemos tienen "prisas por mantener un programa que han firmado los dos" y que se quiere desarrollar "sin haber negociado antes", ha manifestado.

Esteban también ha aludido al Fuero Navarro, cuya defensa "debe ser concreción, no solo fruto de la palabrería" y ha mostrado su sorpresa por que la competencia exclusiva de tráfico "no se haya dado todavía".

Ha recordado también que, si Navarra lograr gestionar las llamadas Tasas Google y Tobin, es porque el PNV "lo ha movido" y lo ha planteado en las Cortes.

El portavoz del Grupo Vasco ha declarado que no entiende que "aquellos que tienen en su boca la palabra foralidad continuamente" este tema "no lo saquen a la luz, no se peleen por ello", en lugar de ir a "rebufo".

Esteban ha visitado este lunes las instalaciones del Centro Nacional de Energías Renovables en el Polígono Industrial Rocaforte, en Sangüesa, para conocer el proyecto de Microrred Atenea, fruto de una enmienda del Grupo Vasco en los presupuestos del Estado anteriores.

Ha explicado que el objetivo de este tipo de proyectos es que Navarra "vaya cogiendo voz en el futuro económico", en ámbitos como la energía y la digitalización. Se trata, ha añadido, de que Navarra sea "puntera" y un referente en estas materias "antes de que lo hagan otros".