La buena salud del esquí en Navarra

"Venimos con energía suficiente. Hemos desayunado colacao y garrotes de chocolate. Esto va a ser genial”. Bien pertrechados con buzos, gorros, guantes y botas de nieve, los hermanos Leire e Íñigo Baquero Martínez, de 9 y 7 años y vecinos de Sarriguren, se mostraban este domingo totalmente dispuestos a disfrutar de un paseo de raquetas en el rincón de La Contienda de Belagua acompañados de familia y amigos. Un entorno que, tras las últimas nevadas, presentaba un interesante manto blanco así como unas vistas espectaculares para disfrutar, con el contraste que aportan los pinos y roquedos emergentes entre la nieve. “Belagua ofrece un paisaje espectacular, por eso venimos siempre, además de lo accesible que resulta”, agregaba Juan Manuel Baquero Alzórriz, de 42 años y padre de Leire e Íñigo, antes de emprender una ruta a mediodía, todavía a un grado bajo cero de temperatura.

Como ellos, cientos de navarros amantes del esquí, del deporte y de la naturaleza en general han disfrutado de un propicio fin de semana de sol y nieve en los centros de esquí pirenaicos más cercanos: el de Larra-Belagua (valle de Roncal, donde este fin de semana se han celebrado además dos carreras deportivas), el de Irati-Abodi (valle de Salazar, abierto para uso turístico del espacio pero sin nieve suficiente pasa pisar pistas), ambos de esquí nórdico; y el de Arette (Francia), de esquí alpino. Las copiosas nevadas de diciembre y enero han permitido que, en las cotas más altas, aún pueda disfrutarse de amplios espesores de entre 10 centímetros y 1 metro, como ocurre en algunos puntos de La Contienda.

En Larra-Belagua, el concurrido y animado domingo de nieve vivido este domingo, con pistas, refugios y parkings llenos, recordaba, de no ser por el uso de las mascarillas, a los mejores tiempos prepandemia. Una gran noticia tras la difícil temporada pasada, plagada de restricciones sanitarias para contener el avance de la covid. “Vemos hoy mucha gente y mucho ambiente en torno a los refugios. Pero lo bueno de este centro es que, en cuanto te adentras un poco monte adentro por las pistas, puedes disfrutar de un momento de naturaleza a solas”, valoraban Juan Calvo Ortega e Irati Ormazábal Vélez, vecinos de Pamplona de 36 y 34 años. Una vez colocados los crampones en los pies, se disponían a realizar una amplia ruta. “Venimos 2 o 3 veces al año, también con raquetas. El esquí nos va menos, ahí somos novatos”, reconocían, además de añadir que “las pistas de Abodi son también muy recomendables”.

Familias y parejas destacaban entre los principales usuarios ayer en Larra-Belagua. También deportistas que realizaban entrenamientos o grupos de amigos, como el que integraban, entre otros, Raúl Pérez Lago, de 43 años, y Sheila Varas Sánchez, de 39, en este caso llegados de San Sebastián. “Hemos dormido en Isaba. El sábado hicimos ruta de raquetas en la zona de El Ferial, y hoy domingo en la de La Contienda. Conocimos este centro de esquí por el ‘boca a boca’ y nos ha encantado. Volveremos”, aseguraban.

Eduardo Buxens

CON GANAS DE REPETIR

Repuestas las fuerzas con un almuerzo a media mañana en el refugio de El Ferial, la pamplonesa Ainara Romero Roldán, de 24 años, y tres amigas se disponían a realizar un nuevo circuito de esquí de fondo. “Este algo más avanzado. El anterior ha sido de iniciación. Yo no había esquiado desde el colegio en la Semana Blanca”, reconocía Romero, recordando entre risas algunos “golpes” y “caídas” de esa primera toma de contacto. “Lo más satisfactorio es que poco a poco ves la mejoría, así que ya estamos planeando volver”.

Acompañado en su caso por familiares, Egoitz Agirrezabala Azkue, de 20 años y de Berastegi (Guipúzcoa), disfrutaba sobre los esquís de las pistas de fondo de El Ferial. “Vengo todos los años. También esquío en Somport (Aragón), pero lo hago más aquí por cercanía y porque son pistas tranquilas y con un ambiente muy sano”, indicaba. “También me gusta la montaña y salir a correr, pero el esquí de fondo me aporta felicidad. Es algo que solo puedes hacer en un momento muy concreto del año, y me encanta”.

Pero no solo turistas y visitantes llenaban ayer las pistas de esquí de Larra-Belagua. También muchos roncaleses ascendieron el puerto para disfrutar del esquí. “Nos encanta la nieve y esquiar. Ahora hay mucha nieve, pero ha habido más”, aseguraban Unax Jimeno Galetx, de 10 años y de Vidángoz, y Gari Bueno Alberdi, de 9 y de Isaba. Dos integrantes de la categoría infantil del Club Pirineos Roncal que realizaron un entrenamiento de 3 horas con otros compañeros, familiares y sus entrenadoras, “Uxue y Aintzane”, según quisieron remarcar. “Es nuestro segundo año en el equipo, pero ya antes nos enseñaban los aitas y dimos cursillos de esquí. Lo mejor son las bajadas donde ir rápido, aprender y pasar rato con los amigos”, enumeraron.

"BUENA TEMPORADA"

“Está siendo una buena temporada. Se ha trabajado bien en diciembre y Navidad. Y seguimos con buena respuesta de la gente”, reconocía Julen Garjon Alastuey, de 28 años y nuevo director del centro Larra-Belagua de Roncal, recordando que también han favorecido el buen tiempo y el que se cuenta con nieve “desde el principio”. Atrás parecen haber quedado estrictas restricciones por la covid (aforos), cierres perimetrales de comunidades o la clausura de la carretera a Francia que penalizaron la anterior campaña.

Desde Salazar, Amaia Ayarra Adot, de 36 años y responsable del centro de esquí Irati-Abodi, coincide en que “hasta el momento, esta temporada ha habido mucho movimiento y trabajo constante”. Ahora no disponen de nieve en sus pistas, pero a la espera de la “tradicional nevada de febrero” el centro sigue abierto para atender a los montañeros “en este acceso alternativo a Irati y al pico Ori que tanto tirón tiene”.