Arette, la tercera ‘estación navarra’

Tras unos últimos meses en los que la incertidumbre era constante en el entorno de las estaciones de esquí, el horizonte vuelve a ser claro. Las intensas nevadas que cayeron sobre el Pirineo durante los primeros días de 2022, así como la decisión del Estado francés de diciembre de reabrir al tráfico el paso fronterizo con el valle de Roncal, posibilitaron que cientos de esquiadores navarros hayan vuelto a poder atravesar la muga con Francia para llegar hasta Arette La Pierre Saint Martin y disfrutar de sus pistas de esquí alpino (los centros navarros de Roncal y Salazar ofrecen pistas de esquí nórdico).

La mayoría de los esquiadores consultados que se desplazaron hasta Arette este fin de semana coinciden en las causas de su éxito reciente: unos precios asequibles, la ausencia de tráfico denso para llegar y que esté junto a la muga de Navarra y a escasos 5 kilómetros del centro de esquí de Larra-Belagua. Estos son los principales responsables de que los telesillas y los remontes se volvieran a llenar este pasado fin de semana de amantes del esquí navarros con ganas de disfrutar del paisaje pirenaico mientras se deslizaban por las lomas del Soum Couy y del Arlas.

“A nosotros nos gusta Arette porque es un sitio muy tranquilo. Las pistas son muy anchas y no está tan masificada como otras estaciones de esquí. Solemos venir cuatro veces al año, y lo que más nos gusta es el paisaje. Cuando éramos más jóvenes solíamos acudir a Arette con más frecuencia”, comentaron Isaac Tajadura Lizarraga y Mikel Aldunate Calvo, dos snowboarders que vinieron desde Pamplona.

Abel Gil de Gómez Arpón y Cristina Arellano López son dos jóvenes esquiadores de Corella. Fueron el sábado a pasar el día a Arette. “El paisaje es espectacular y, afortunadamente, hemos tenido un tiempo inmejorable porque no hay ni una nube y no hace excesivo frío ni viento”, describe Cristina. “A mí además me gusta hablar en francés, así que no hay mejor lugar para eso que éste”, añade Cristina.

“Desde que han abierto las estaciones hemos estado viniendo a Arette. Antes solíamos ir a Candanchú, pero nos dimos cuenta de que el paisaje aquí merece mucho la pena”, reconocieron Moisés y Ramón González, dos snowboarders de Pamplona.

“Solemos venir una o dos veces al año porque practicamos esquí de travesía, pero la nieve hoy está demasiado dura”, explica Chelo Inoriza, una esquiadora de Pamplona. “Unas veces venimos con amigos y otras nosotros solos. Arette es una estación muy tranquila, y además está haciendo muy buen tiempo para esquiar. Nos gusta mucho venir porque muy pocas estaciones tienen este ambiente de naturaleza”, comenta su acompañante Josu Mayo, también vecino de Pamplona.

ESTACIÓN CERCANA Y BARATA

“El hecho de que esté más cerca que otras como Astún o Formigal también es un factor, porque podemos venir a pasar el día con tranquilidad y no nos encontramos mucho tráfico ni a la ida ni a la vuelta. La carretera está bastante limpia porque pasaron los quitanieves, pero no siempre salen. Sin embargo, el rodeo si la vía está cerrada te puede obligar a llegar hasta Puente la Reina de Jaca y tardar más de 45 minutos en llegar hasta Arette”, indican Isaac Tajadura Lizarraga y Mikel Aldunate Calvo.

“Nosotros solemos venir bastantes veces al año porque es una estación muy cómoda en la que es fácil aparcar y es cómoda porque está cerca de Pamplona. Además, está muy bien para que los pequeños aprendan a esquiar porque es muy segura y la gente esquía con tranquilidad”, opinan Ana Aizpún y Juan Luis Sandúa, padres de María , de diez años, y de Martín, de siete, que también quisieron traer a su sobrina Leire Ordóñez, de nueve años.

“Es la primera vez que venimos a Arette y estamos seguros de que vamos a volver. La elegimos porque Cristina todavía está aprendiendo y este es un buen lugar para principiantes. Por otro lado, es bastante más barata que otras estaciones más populares en las que el forfait cuesta cincuenta euros o más, mientras que aquí te sale por 36 euros el día”, explica Abel Gil de Gómez Arpón. “El hecho de que haya menos gente que en Candanchú, que no haya tanto tráfico, y el factor del precio, han hecho que nos decantemos por venir a Arette”, explicó Moisés González.

“A Arette venimos porque es una estación más barata y muy familiar, lo que hace que esté menos masificada. Es cómoda y turística. Sabemos que las pistas no son tan espectaculares como en Astún o en Candanchú, pero sí tiene los bares, los accesos y las tiendas de alquiler muy cerca. Del parking a la taquilla para comprar los forfaits no habrá más de cinco minutos caminando”, comentan Ángel Múgica y Elena Algarra, unos vecinos de Olite. “Nosotros hemos venido a pasar el día y nos está haciendo un día fantástico para esquiar”.

El mejor modo de saber si una estación de esquí trabaja a pleno rendimiento se puede medir a través de diferentes variables. Una puede ser la extensión de las colas para comprar forfaits o para alquilar bastones, botas y esquís. Otro método puede basarse en levantar la vista hacia los telesillas o hacia las cimas de los montes para avistar a los esquiadores que suben y bajan. Otra opción puede centrarse en los monitores y profesores de esquí y en el largo número de pequeños aprendices y discípulos que intentan seguirles el ritmo. Son muchos de esos niños los que a lo largo de la mañana van perdiendo guantes y bastones, y los que más caídas sufren. Pero, definitivamente, la mejor manera de saber si una estación de esquí puede estar satisfecha con la clientela que ha acudido a pasar el día es fijándose en las terrazas. Allí, los esquiadores satisfechos disfrutan de la recompensa del esfuerzo al mismo tiempo que comen bocadillos y beben cerveza y refrescos para recuperar fuerzas. En Arette se dieron durante el fin de semana todas estas circunstancias.