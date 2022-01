El TSJN autoriza la prórroga de las restricciones contra el covid en Navarra: "son necesarias, proporcionadas e idóneas"

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ( TSJN ) ha autorizado la prórroga de las medidas actualmente vigentes en Navarra para controlar la epidemia de covid hasta el 31 de enero incluido. Así lo ha confirmado también el vicepresidente Javier Remírez en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

Entre las medidas en vigor están el cierre de la hostelería y el ocio nocturno a la 1 de la mañana, la prohibición del consumo en barra, la limitación a un máximo de 10 personas del número de comensales en una mesa en hostelería y la necesidad del certificado covid para acceder a restaurantes, gimnasios, hoteles o a las residencias. Siguen prohibidos los botellones en el exterior.

En el auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN considera que, de acuerdo con lo expuesto en la citada Orden Foral y en los informes técnicos aportados, y tras una ponderación detenida de todo lo actuado, “las medidas acordadas siguen siendo necesarias, proporcionadas e idóneas a la vista de la situación epidemiológica, que no solo no ha mejorado sino que ha empeorado en todos los niveles”.

PDIA) que alcanza el 52%, presentando Navarra la mayor tasa de incidencia acumulada a los 14 días y a los 7 de todo el Estado”, indica el Tribunal. “En primer lugar en el crecimiento del número de contagios, debido al rápido avance de la variante Ómicron que ya es la dominante (85’5%) aunque persiste la circulación de la variante Delta (14’5%), sin que se haya alcanzado el ‘pico de inflexión’, con un aumento del porcentaje de positividad de las pruebas de diagnóstico de infección activa () que alcanza el 52%, presentando Navarra la mayor tasa de incidencia acumulada a los 14 días y a los 7 de todo el Estado”, indica el Tribunal.

Ese aumento de los contagios, según consta en el auto, se ha traducido en una sobrecarga de trabajo en el servicio de atención primaria donde se realiza el seguimiento de la práctica totalidad de los casos para realizar el diagnóstico y abordaje temprano de las complicaciones, además del control anterior y posterior de los pacientes ingresados, lo que ha afectado también a la respuesta al resto de patologías que se atienden en el indicado servicio.

Asimismo, la Sala resalta que la alta incidencia “se refleja en la situación asistencial de los hospitales, tanto en el servicio de urgencias como en el de los ingresos, que en este momento ya superan los picos de la 3ª, 4ª y 5ª ola, habiendo sido preciso la apertura progresiva de nuevas camas, con efectos también en las unidades de cuidados intensivos, situación que se espera evolucione al alza dado que nos encontramos en fase de crecimiento de contagios”.

La dificultad en la prestación del servicio, además, se ha visto agravada por la incidencia del virus sobre el propio personal sanitario, lo que ha hecho precisa la adopción de medidas extraordinarias tales como el ajuste de su actividad para cubrir ausencias derivadas de aislamientos profesionales por infecciones, incluso sobre la actividad asistencial quirúrgica de carácter no urgente, que ha sido reordenada por ser necesario disponer de camas y de profesionales para atender a la demanda urgente COVID y no COVID, recoge la resolución judicial.

ÓMICRON: EL 85% DE LOS CASOS

El Ejecutivo solicitó esta prórroga dado que la situación de la pandemia en Navarra es mucho peor a la que tenía hace dos semanas, cuando el 29 de diciembre, en vísperas de Nochevieja, entraron en vigor estas restricciones.

Entre los argumentos que da Salud para esta ampliación temporal de las medidas recalca el objetivo de “minimizar la importante transmisión comunitaria del virus”, con una variante ómicron que está detrás de “más del 85% de los casos”.

REPERCUSIÓN EN LA SANIDAD

La orden foral de Santos Induráin destaca que, además de incidir en cortar la cadena de contagios, pretende preservar la situación del sistema sanitario ante la “significativa” presión que sufre y su “tendencia creciente”, tanto en la atención primaria, es decir, en los centros de salud, detección de casos y vacunación, como en la red hospitalaria y en las UCI.

Si el 29 de diciembre la incidencia de casos acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes era en Navarra de 3.236 casos, este martes, cuando se solicitó la prórroga, era de 7.253.

Hace dos semanas estaban hospitalizadas 159 personas por covid en la Comunidad foral, 25 en la UCI. Ahora, según los últimos datos, los relativos al pasado lunes 10 de enero, 246 personas están ingresadas, de las que 35 se encuentran en la UCI.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Otro de los argumentos que recoge la orden foral de la consejera para ampliar la vigencia de las restricciones es el amplio impacto que está teniendo la situación en la actividad social y económica de la Comunidad foral por el “elevado número de bajas laborales por contagio”, que “están poniendo en riesgo actividades económicas esenciales para Navarra”, a lo que se suman “las repercusiones sociales a todos los niveles del elevado número de personas afectadas”.

No obstante, la consejera de Salud reconocía este martes que las medidas adoptadas hace ya dos semanas no han cambiado una situación epidemiológica con unas cifras de incidencia como no se habían visto, dijo, dentro y fuera de Navarra. No descarta que en función de cómo evolucione la situación se adopten más restricciones, aunque no las concretó.

EN EL ÁMBITO PRIVADO

Por otro lado, Salud ha recordado también a los ciudadanos la importancia de cumplir las medidas preventivas en el ámbito privado, donde recomienda limitar el número de personas asistentes a reuniones a un máximo de 10 y 2 grupos de convivencia, así como a mantener la distancia física de seguridad y de ventilación de espacios y el correcto empleo de la mascarilla.

Medidas en vigor

Hostelería y ocio nocturno: Cierre a la 1 de la mañana

El cierre a la una de la mañana de la hostelería y otras actividades es una de las principales restricciones frente a la covid vigentes en Navarra hasta este viernes incluido y que el Gobierno pretende prolongar hasta el 31 de enero. Bares, cafeterías, restaurantes, bingos y locales de ocio nocturno como las discotecas deben estar cerrados desde 1 y hasta la 6 de la mañana. Esta limitación afecta también a las actividades culturales y comerciales, así como a los espacios multifuncionales cuando ejerzan actividad de hostelería y restauración, a sociedades gastronómicas y peñas y a las bajeras, piperos y similares.

Consumo en mesa y 10 máximo

En hostelería y restauración el consumo debe ser siempre sentado en mesa. Los clientes sólo podrán utilizar las barras para pedir y recoger la consumición. Sí se permite el consumo en mesas pegadas a la barra que cuenten con taburetes. Éstas serán como máximo para dos personas que estarán a una distancia de 1,5 m entre ellas.

Las mesas o grupos de mesas no podrán superar las 10 personas, garantizando la distancia de seguridad interpersonal de 70 cm. Entre las mesas, la distancia es de 1,5 m. Estas medidas se aplicarán también en sociedades gastronómicas, peñas y piperos.

Uso continuado de la mascarilla

Los clientes de estos locales sólo se pueden quitar la mascarilla en el momento puntual de la consumición.

Cultura y deporte: Sin comer ni beber

En todos los eventos de carácter cultural, social, religioso y deportivo está prohibido el consumo de alimentos y bebidas. En las salas de cine se puede excepcionalmente comer y beber, siempre que las salas que opten por permitir ese consumo mantengan una distancia mínima de una butaca entre unidades convivenciales.

Certificado covid: En varias actividades

El pasaporte o certificado covid se tiene que exigir a las personas a partir de 12 años para acceder a restaurantes (excluidos comedores de universidades y de empresas), residencias sociosanitarias, discotecas, salas de conciertos, eventos multitudinarios en interiores, hoteles, albergues, gimnasios y otros locales como bingos y recreativos.

Botellones: Siguen estando prohibidos

Está prohibido llevar a cabo “celebraciones de convivencia y ocio con consumo de alcohol”, tipo botellón y similares, en la vía pública, parques y plazas y en otros lugares de tránsito público, recuerda la orden foral del Gobierno en la que se recogen las restricciones actuales y que Salud ha propuesto prorrogar hasta el próximo 31 de enero.