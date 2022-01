Los contagiados por covid en Navarra tienen bloqueado el certificado de vacunación

El certificado de vacunación que acredita que se han recibido las vacunas frente a la covid y que se descarga desde la Carpeta Personal de Salud se bloquea automáticamente cuando una persona comunica que ha dado positivo o cuando se le realiza la prueba en centros sanitarios públicos con resultado positivo. Este documento es necesario para acceder a numerosos establecimientos: desde restaurantes y discotecas hasta gimnasios y hoteles, entre otros, así como para viajar o entrar en residencias.

El problema se ha suscitado cuando cientos de personas han intentado acceder a esta documentación una vez que han pasado la cuarentena y les ha sido imposible obtenerla. Cabe recordar que inicialmente el periodo de aislamiento en positivos era de diez días pero el 29 de diciembre Sanidad acordó reducir el tiempo de cuarentena por la infección a 7 días para los vacunados.

Según informan desde el Servicio de Atención a los Ciudadanos del departamento de Salud, el sistema informático está configurado para desbloquear el certificado de vacunación con el protocolo antiguo, es decir a partir del undécimo día desde el diagnóstico positivo. Y este cambio de protocolo en las cuarentenas no se ha actualizado, por el momento, para acceder antes al certificado.

Actualmente, los responsables del servicio trabajan para llevar a cabo las modificaciones necesarias de forma que se pueda obtener el certificado a los ocho días desde el registro de caso positivo, indicaron. Un cambio que, según apuntan, se implementará en breve. Para recuperar el certificado que ha sido bloqueado hay que ir a ‘generar certificado’ en la Carpeta Personal de Salud.

Otro problema de difícil solución, ya que depende de la normativa europea, es la obtención del certificado de recuperación, donde consta el estado ‘activo’ de la infección. Según se informa en la propia Carpeta Personal de Salud, este certificado se puede solicitar ‘si han pasado más de 11 días y menos de 180 desde el diagnóstico de la enfermedad con una PCR positiva’. Por lo tanto, las personas a las que se ha diagnosticado covid con test de antígenos no podrán tener este certificado ya que el Ejecutivo foral no tiene competencias para cambiar esta norma. Con todo, el uso de este certificado es limitado ya que para viajar se demanda el de vacunación o pruebas diagnósticas.

