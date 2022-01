La variante ómicron está ya en el 86% de los contagios en Navarra

predominante en los casos de covid en Navarra. Se ha detectado en el 86% de las muestras aleatorias representativas que ha analizado en los últimos 7 días el laboratorio de Microbiología del La rápida expansión de la variante ómicron ha provocado que sea ya la. Se ha detectado en elque ha analizado en los últimos 7 días el laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario de Navarra , informó ayer el Gobierno.

Es una de las causas de que la semana pasada se detectara el contagio de más de 25.000 personas en la Comunidad foral, según los datos recopilados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, que en su último informe epidemiológico destaca que la circulación del virus sigue en tendencia ascendente. Además de ómicron, apunta otros factores que están favoreciendo esa transmisión: la llegada de meses fríos, el aumento de la interacción social y la relajación de las medidas preventivas.

No obstante, recalca que la alta cobertura vacunal y la 3ª dosis en las personas más vulnerables están logrando que el nivel de incidencia tenga una repercusión menor en hospitalizaciones y casos graves. “En las personas correctamente vacunadas, el riesgo de presentar una enfermedad grave debido al covid no es mayor que el asociado a la gripe”, destaca, mientras los no vacunados sí tienen “un riesgo mayor” de enfermar gravemente si se infectan.

Navarra se encuentra entre las regiones europeas con la incidencia más alta. La incidencia acumulada de casos en 14 días por cada 100.000 habitantes era ayer ya de 6.422, de nuevo la más alta de España, cuya incidencia media es de 2.574 casos, según la información que facilitó ayer el Ministerio de Sanidad.