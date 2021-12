Pedidos anulados o reducidos a última hora en Navarra porque algún familiar tiene covid

La multiplicación de los contagios por covid tiene como consecuencia que muchas de las reuniones familiares previstas para Nochebuena y Navidad se hayan cancelado. Unas veces, por pura prevención y otras, porque algún miembro ha dado positivo en covid y está aislado. Estos cambios de planes en el último momento tiene su repercusión en los pedidos realizados en carnicerías y pescaderías. “Hay gente que los ha anulado, aunque una mayoría lo mantienen. Te dicen que, aunque ya no van a comer con los hijos, le darán la comida”, comentaba ayer el presidente del gremio de carniceros de Navarra, Luis Zuazu. “Afortunadamente, mucha gente no cancela. Otros modifican y reducen la cantidad porque van a ser menos en la mesa. Lo que también vemos mucho estos días son la típica pareja de jóvenes que nos piden unas ruedas de solomillo porque, al final, no van a ir a casa de los padres. Vemos que mucha gente todavía no sabe si, al final, se van a poder reunir o no”, apuntaba el carnicero.