Un estellés convoca por Instagram una cena navideña virtual para los confinados

Durante los momentos previos a la cena, uno no sabe muy bien dónde colocarse en la mesa si juega fuera de casa. Este año, ese momento lo iban a vivir muchos navarros de nuevo tras una Navidad en dique seco. Meses atrás todo apuntaba a ello. A día de hoy, Nochebuena, la historia ha dado un giro dramático y serán muchos los comensales que cenarán un menú gourmet frente a la pared de su habitación. Por ejemplo, Javier Turumbay Ágreda. Este estellés dio positivo el martes. “Me encontré mal el lunes por la noche y supe que algo se estaba cociendo”, explicaba. Lejos de venirse abajo por lo que supone perderse estas fechas, Turumbay pensó que podía organizar una cena a través de la red social Instagram junto a otros comensales confinados. La sala virtual donde se juntarán todos ellos será en su perfil @lahoraturutas.

“Pensé que había muchas personas como yo que iban a cenar sola en su casa y que harían videollamadas con sus familiares reunidos”, añadía. El estellés de 37 años, que trabaja en una sucursal bancaria, vio que esas llamadas podían ir más allá del entorno familiar. “Creo que compartir un rato con otras personas que viven la misma situación que tú puede ser divertido”, confesaba. Turumbay, también conocido como ‘Turutas’ -de ahí el nombre de su perfil- cuenta con un grupo nutrido de seguidores que disfrutan viendo sus charlas con personajes relevantes. Por su canal han pasado figuras como el periodista David Beriain, atletas como Maitane Melero o el olímpico Asier Martínez, Juan Carlos Unzué… también personajes más navideños como el Olentzero. Hoy por su espacio pasarán unos comensales muy especiales.

“Entiendo que a la gente le dará vergüenza participar, pero confío en que se sumen”, señalaba. El tono distendido, amable y las bromas serán las grandes bazas para el éxito de la propuesta. “Espero que estemos cuatro aunque sea”, bromeaba. Turumbay confirma que ya tiene dos invitados que van a participar seguro. “Busco dos más, pero si resulta que se apuntan diez personas también tendrán hueco. Algo haremos”, explicaba riendo.

EL PLAN

La idea que tiene este estellés es charlar desde las diez de la noche hasta las once con los invitados a través de un directo. “Los participantes casi siempre suelen ser deportistas, el tema principal será el deporte pero acabaremos hablando de cualquier tema”, explicaba. “Supongo que la gente que esté cenando en familia se conectará al directo porque querrán saber sobre qué estamos hablando”, comentaba riendo. El formato de directo en Instagram permite reunir hasta tres usuarios a la vez. “Si estamos solo tres será así, si llega más gente adaptaremos para que todo el mundo participe. Si hay que alargarse hasta los cubatas, nos alargamos”, apuntaba. “Lo del cubateo puede tener tirón”, bromeaba. “Está abierto a todo el mundo, no hace falta ser deportista… solo querer pasar un buen rato”, señalaba.

El objetivo de todo esto es “llegar al máximo número de gente y estar a gusto con ellos” en una situación complicada. “Hay personas que pueden llevar mal lo de estar solas ”, aseguraba. “Intento que los confinados no se queden con un mal recuerdo de esta Nochebuena”, añadía. Y es que en una época de confinamiento fue justo cuando nació ‘La Hora Turutas’. En marzo de 2020, Javier Turumbay entrenaba a un equipo de niñas del Oncineda, club de baloncesto de Estella. Durante los días de confinamiento él pensó que para mantener contacto con ellas, iba a entrevistar un día a cada una por Instagram. “Me gustó mucho la experiencia y continué. Empecé con gente cercana y me he venido arriba”, confiesa. Sus vídeos se pueden ver en YouTube e Instagram. Turumbay considera que es un “gesto de solidaridad” para él, porque se va a entretener, y para los demás porque van a considerar que tienen un plan. Hoy a partir de las diez de la noche en ‘La Hora Turutas’ en Instagram.