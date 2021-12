La UPNA estrenará el grado de Actividad Física y del Deporte en Navarra

Si las cosas no se tuercen, los estudiantes navarros que deseen cursar el grado de Ciencias de la Actividad Física y Deportiva ya no tendrán que irse a estudiar a Vitoria. A Granada. O a Zaragoza. O Madrid. La Universidad Pública de Navarra trabaja para implantar la carrera conocida como INEF para el curso 2023-24. Además, y aunque aún no se ha decidido si sería en el campus de Pamplona o en el de Tudela, lo que sí ha adelantado el rector Ramón Gonzalo es que probablemente se de la opción de cursarlo también en forma de doble grado junto con el de Fisioterapia. Y hay más novedades académicas.

Juan Cruz Cigudosa. El acto formal de la firma del convenio de financiación plurianual entre el Gobierno de Navarra y la Universidad Pública sirvió el martes para adelantar alguna de las novedades en las que trabaja la UPNA a corto-medio plazo. Así, recibirá 245 millones para el periodo 2022-24, una cantidad que mejora el actual convenio plurianual y que va in crescendo desde los 77,3 millones de 2022, a los 81,6 en 2023 y hasta los 86,1 millones de euros en 2024. “Una financiación que servirá para completar la puesta en marcha de los títulos que se han implantado en los últimos años y de las nuevas titulaciones que vendrán”, apuntó el consejero de Universidades,

Cuestionado por esas nuevas titulaciones, el rector de la UPNA apuntó al mundo del deporte: “La idea es que el grado Ciencias de la Actividad Física y Deportiva se implemente en el curso 2023-24. Empezaría en septiembre de 2023. El grupo de trabajo está elaborando el plan de estudio, y está estudiando si sería para el campus de Arrosadía o para el de Tudela. Con ese grado, probablemente pongamos en marcha de forma conjunta el doble grado de Fisioterapia+Actividad Física y Deportiva”.

La presidenta de Navarra, María Chivite, dijo que la firma del convenio cumple con uno de los objetivos de su Gobierno y que permitirá “convertir a la UPNA en uno de los principales motores de desarrollo de Navarra”.

Desde la propia UPNA se añadió después otra novedad académica, esta más inminente: desde el próximo curso 2022-23 se impartirá el doble grado en Ciencia de Datos y Biotecnología. Además, la oferta de grados quedará ampliada en 81 plazas, distribuidas en seis grados y cuatro dobles grados, según aprobó ayer el Consejo de Gobierno de la institución. De esta forma, las personas interesadas en acceder a la universidad podrán escoger entre alguno de sus 25 grados o 7 dobles grados. Además del ya mencionado doble grado (10 plazas), las plazas extra irán a los grados de ADE (8), Tecnologías Industriales (5), programa internacional del Grado en Tecnologías Industriales (5), Educación Infantil (6), Educación Primaria (13), Trabajo Social (11), Derecho (8), Doble Grado en ADE y Derecho (5), el Doble Grado en ADE y Economía, programa internacional (2) y el Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria (aumenta en 12 plazas).