El Gobierno de Navarra dice ahora que "se puede y debe tener actividad social con medidas preventivas"

El vicepresidente del Gobierno Foral, Javier Remírez , tras afirmar que el Ejecutivo "no está para prohibir por prohibir sino para actuar dentro de los márgenes legales, ha considerado que "se puede y debe tener el máximo de actividad social siempre manteniendo las medidas preventivas" ante la covid y vacunándose.

"No estamos en la misma situación que hace un año, la vacunación ha funcionado de manera radical en positivo", ha sostenido en la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno al ser cuestionado sobre la situación actual, con récord de contagios con más de mil positivos , y la posible adopción de medidas restrictivas.

Al respecto ha insistido que la vacunación está haciendo que la situación sea muy diferente a hace un año y en este sentido ha indicado que en noviembre de 2020 con un pico de incidencia inferior al actual eran 427 las personas hospitalizadas y en estos momentos son 127.

Remírez dice que no puede prohibir Olentzeros y Cabalgatas porque no tiene "instrumentos legales para ello"



Por otro lado, Javier Remírez ha afirmado que el Ejecutivo foral no puede prohibir la celebración de Olentzeros o Cabalgatas de Reyes Magos ante el incremento de casos de Covid-19 y ha señalado que no dispone de los instrumentos legales para ello.

"A la hora de restringir un desfile o el Olentzero estaríamos restringiendo el derecho de reunión o el derecho de circulación, y el Gobierno de Navarra no tiene amparo legal para esa decisión. Los instrumentos legales de ahora no son los de hace un año", ha recordado Remírez.

Así, el portavoz del Ejecutivo foral ha afirmado que "no nos corresponde posicionarnos sobre la suspensión" de este tipo de actividades. "Trabajamos lógicamente no con todos los colectivos que organizan sino con las entidades locales, para determinar de cara a las fiestas de Navidad distintas situaciones como ferias, mercados, Cabalgatas u Olentzeros, y se establecen una serie de recomendaciones en las cuales se podía realizar la actividad. Al ser actividad al aire libre tiene menor riesgo que en el interior y se establecían recomendaciones", ha dicho.

Ha insistido en que "lo que se puso encima de la mesa, de acuerdo con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, por corresponder a los ayuntamientos donde se desarrollan estos actos, era establecer una serie de recomendaciones adecuadas y justificadas, y en base a ello hacer actividades sin ningún tipo de problema". "A nosotros no se nos puede pedir que tomemos esa decisión, porque no nos corresponde y no tenemos los instrumentos legales para ello", ha indicado.

Remírez ha afirmado que se ha fijado "el marco adecuado para que esa actividad se pueda desarrollar con el mayor grado de seguridad posible". "A partir de ahí decide la entidad local o la organizadora. No nos corresponde opinar. No estamos para prohibir por prohibir, sino para actuar dentro de los márgenes legales y recomendar cómo se puede hacer esa actividad, que es al aire libre y tiene menos riesgo que en espacio cerrado. Me consta que se van a hacer Olentzeros en varias localidades de la Comarca de Pamplona sin ningún problema", ha asegurado, frente a la suspensión de la salida de Olentzero en Pamplona.