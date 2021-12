La cabalgata de Pamplona, a la espera de lo que decida la conferencia de presidentes

Reyes Magos quieren traer ilusión pero en ningún caso desean poner en riesgo la salud de las personas, ni de los más pequeños ni de los mayores. Por este motivo, la Asociación Losquieren traer ilusión pero en ningún caso desean poner en riesgo la salud de las personas, ni de los más pequeños ni de los mayores. Por este motivo, la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona esperará al resultado de la Conferencia de Presidentes que se celebra este miércoles. Si se prohíben los eventos multitudinarios al aire libre no habrá cabalgata. Si no se prohíbe, los responsables de la comitiva pretenden tomar una decisión “con información clara, objetiva y sin componentes emocionales que pueda condicionarles”.

En la cabalgata admiten que la suspensión de Olentzero ha puesto el foco sobre los Magos de Oriente. Y no es plato de buen gusto que la presión y la responsabilidad recaiga sobre ellos. Así, un portavoz explicó que la junta ha decidido aislarse por unas horas del ruido mediático y social. “Estamos recibiendo un bombardeo de mensajes de todo tipo, a favor y en contra”, admite esta persona. En general, explica, hay muchos mensajes de indignación de que los más pequeños tengan que pagar los platos rotos de esta situación.

La asociación empezó a organizar la cabalgata en octubre después de una reunión con el alcalde, Enrique Maya. A principios de aquel mes el Gobierno foral dio por acabada la pandemia, se abrieron las discotecas, el consumo en barra, las bajeras de jóvenes, los eventos deportivos... Así que desde el Ayuntamiento no hubo ningún impedimento para la autorización del evento. En estos últimos días, los miembros de la junta también han estado en contacto con el alcalde.

PCR A LOS REYES MAGOS

Un portavoz de la asociación señala que en estos últimos tres meses no ha habido ningún tipo de contacto con el Gobierno de Navarra, ni del departamento de Salud ni de ninguna otra área. Admiten que les hubiera gustado recibir algún tipo de pauta o indicación más concreta. Eso es lo que esperan de la reunión de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez.

En cualquier caso, desde la asociación rechazan cualquier tipo de confrontación política. “Somos una entidad independiente y sólo nos mueve llevar la ilusión y la alegría a los niños”, señalan.

Con el asesoramiento a título personal de profesionales sanitarios, los responsables de la asociación han diseñado una cabalgata con menos participantes, menos aforo en las carrozas y más distancias de seguridad. El pasado 20 de octubre, la asociación abrió la inscripción para apuntarse como voluntario.

Está previsto que Melchor, Gaspar y Baltasar y sus pajes se hagan una PCR la víspera. Serán los únicos que vayan sin mascarilla. Al resto de participantes se les ha pedido que los días previos eviten situaciones de riesgo. Entre otras cosas, se va a evitar el contacto con niños, por lo que no habría las habituales escenas de menores subiendo a las carrozas a abrazar a Sus Majestades.

LOS CARTEROS REALES

En cuanto al recorrido, los organizadores han mantenido el habitual de los últimos años, con entrada por la Magdalena y el Portal de Francia hasta el Ayuntamiento. Sí que se ha suspendido la visita a la Casa de Misericordia. El desfile de carrozas partiría desde Abejeras hasta la calle Aralar. “Si para evitar aglomeraciones conviene modificar el recorrido no tenemos ningún inconveniente”, señala un responsable de la cabalgata.

Estas Navidades está previsto que vengan los abanderados italianos, como en años anteriores. La situación sanitaria también deja en el aire su presencia. Si finalmente la cabalgata se suspende, a los organizadores les tocará trabajar intensamente para cancelar contratos y compromisos. Si sigue adelante, también habrá que meter muchas horas para preparar carrozas, trajes, dispositivos de seguridad... “Los que están en primera línea lo están pasando realmente mal”, señala un portavoz.

Independientemente de lo que ocurra con la cabalgata, lo que parece garantizado es la presencia de la carroza de los Carteros Reales durante las Navidades en distintos puntos de la ciudad, al ser un evento estático, como recomienda el Gobierno de Navarra.

“Si no hay prohibición se puede celebrar”

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, adelantó este martes que la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará el miércoles con el presidente Pedro Sánchez marcará las pautas sobre la celebración de la Cabalgata el próximo 5 de enero en la capital navarra. “Mañana (por hoy) va a haber una reunión importante. Vamos a ver qué sale de ahí. Si la situación es tan mala que no se pueden celebrar Olentzeros ni Cabalgatas, tendrán que regularlo. No vale con recomendar. Si se cumplen con las recomendaciones y no hay una prohibición expresa, la Cabalgata se podrá celebrar”, aseguró a preguntas de los periodistas. Como se sabe, la organización del Olentzero anunció el lunes la suspensión de su recorrido ante el incremento de contagios en la Comunidad foral.