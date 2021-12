El Gobierno Foral no contempla que no se apruebe modificación del convenio económico

no contempla un escenario en el que no se pruebe la modificación del convenio económico con el Estado y apunta que si fuera así se generaría una situación de "incertidumbre" que sería "una buena noticia para quienes apuestan por la recentralización y el cuestionamiento del autogobierno". El Gobierno Foral un escenario en elcon el Estado y apunta que si fuera así se generaría una situación de "incertidumbre" que sería "una buena noticia para quienes apuestan por la recentralización y el cuestionamiento del autogobierno".

debate de la citada modificación previsto para este jueves en el De esta forma se ha pronunciado el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo , Javier Remírez , al ser preguntado sobre elprevisto para este jueves en el Parlamento de Navarra y ante el cual Geroa Bai, uno de sus socios de gobierno, y EH Bildu han indicado que se abstendrán.

La actualización del convenio supone la modificación de 28 artículos, 6 disposiciones adicionales y 7 transitorias de la Ley sobre cuestiones tributarias y financieras que rigen las relaciones entre Navarra y el Estado.

Remírez se ha mostrado "seguro de que el conjunto de los grupos van a ejercer su responsabilidad y aprobar la modificación porque de lo contrario estaríamos ante un escenario de bastante incertidumbre en lo que es la propia negociación de la aportación de Navarra al Estado y también de incertidumbre en el proceso de transferencias pendientes del Estado a la Comunidad Foral".

Al mismo tiempo, ha añadido, "sería buena noticia para quienes apuestan por la recentralización y el cuestionamiento del autogobierno de Navarra"

Remírez ha remarcado que es "una buena reforma legal" que ha sido valorada "positivamente" por todos, excepto, ha precisado, Navarra Suma "que no se sabe", porque "refuerza el autogobierno" y por lo tanto no contempla un rechazo que "tendría consecuencias no deseadas".

En relación con la actualización, se ha remitido a lo dicho por la consejera de Economía y Hacienda en el sentido de que la "ley plasma un acuerdo largamente buscado, que es bueno para Navarra, que es una muestra de las fluidas relaciones entre el Gobierno de Navarra y el de España, que refuerza el régimen tributario y financiero de Navarra y también refleja la estabilidad alcanzada con el convenio".

Tras agregar que, además, "refuerza el ADN, la esencia de la Comunidad", ha destacado que permite que "Navarra pueda gestionar nuevos tributos y avanza en la relación financiera con el Estado para sentar las bases en lo que va a ser el cálculo de la aportación de base en 2020"

Los términos que se han acordado, ha subrayado, son "los que se han desarrollado siempre en esta relación bilateral" y ha considerado que es "lo adecuado para que sea la comisión de coordinación la que determine el índice y por tanto la aportación del convenio. Abrirlo a las Cortes generales o al Parlamento rompería esa relación bilateral que es un factor diferencial respecto al concierto económico del País Vasco", ha apuntado.