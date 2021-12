Advierten de un posible fraude a personas mayores mediante la "venta agresiva" de productos

La Policía Nacional ha advertido sobre un posible fraude a personas de la tercera edad mediante la venta "agresiva" de diversos productos de consumo, "llegando incluso a la intimidación verbal de nuestros mayores en sus domicilio".

La Policía Nacional de Pamplona ha tenido conocimiento de estos hechos a través de la denuncia interpuesta por un hombre de 78 años quien manifestaba "sentirse víctima de un engaño ante una empresa editorial, especializada en venta de libros a domicilio, a la cual la víctima proporcionó su número de cuenta en un contrato que se vio obligada a firmar".

Dicha suscripción la realizó, hace dos años, a través de un comercial que se personó en su casa y le entregó una serie de documentos para firmar. El denunciante accedió a ello "sin saber exactamente qué estaba firmando, ante la insistencia y presión que sobre él estaba ejerciendo el vendedor en cuestión", ha explicado la Policía Nacional en una nota.

Tras firmar el contrato, la empresa editorial pudo realizar varios cobros en su cuenta bancaria, remitiéndole varios libros durante este tiempo hasta que les comentó la situación a sus familiares, "quienes detectaron el engaño ya que el declarante ni quería ni pretendía estar suscrito a tal editorial, si bien la actitud agresiva del comercial lo intimido para acceder a la firma del contrato".

Los familiares del denunciante se pusieron en contacto con la empresa para darse de baja pero esta les comunicó que el contrato ya estaba firmado y que no era posible darse de baja, por lo que iba a seguir recibiendo el producto y los cobros. Ante estos hechos, advirtieron a la entidad bancaria de la víctima que no abonasen más cargos, consiguiendo que no cobrasen mas recibos de esta editorial.

Posteriormente, la semana pasada, se personó en el domicilio de la víctima un comercial informando al denunciante que iba a hacerle entrega de una cantidad de seis libros y que debía abonarle en metálico 2.000 euros.

La víctima, ante dicha situación de "venta agresiva" y por desconocimiento, al no disponer de esa cantidad de efectivo en su domicilio, le comunicó al comercial que tenía que ir a la entidad a sacar dinero en metálico, por lo que este individuo le esperó en su vehículo que dejó estacionado frente al portal del declarante. La víctima le hizo entrega de 1.500 euros al comercial, que le comunicó que en breve pasaría para que le entregará los 500 euros restantes.

"VENTAS FRAUDULENTAS MEDIANTE COACCIÓN"

La Policía Nacional ha indicado que, en los últimos meses se está detectando algunas prácticas de este tipo que, en ocasiones, "suelen desembocar en ventas fraudulentas mediante coacción, engaño e incluso intimidación a nuestros mayores".

Según ha explicado, el modus operandi consiste en que agentes comerciales de diversas empresas acuden a domicilios de personas de avanzada de edad (en muchos de los casos con algunas patologías clínicas como demencias u otros trastornos mentales) y, mediante técnicas "muy agresivas" efectuaban la venta de diversos productos como libros, colchones, electrodomésticos, cintas andadoras deportivas, entre otros artículos, "imponiéndoles un contrato desde el desconocimiento, la coacción o el engaño de la víctima para obtener así el compromiso de compra-venta, generalmente a unos precios desorbitados".

Ante este tipo de hechos, la Policía Nacional ha recomendado a las personas mayores y sus familiares que "estén alerta y desconfíen de visitas de estas características" y, sobre todo, que no faciliten datos de carácter personal, no permitan vistas en el domicilio estando solos o sin que se encuentre presente algún familiar y que revisen correctamente la documentación que van a firmar en caso de realizar compras en el domicilio.

Igualmente, ha recordado que en la página web www.policia.es y en redes sociales de Policía Nacional se encuentran consejos y recomendaciones englobadas dentro del Plan Mayor Seguridad, dirigido a facilitar medidas de seguridad y consejos así como asesoramiento a las personas mayores.

Por último, en caso de ser víctima de un intento de este tipo de acto delictivo, ha llamado a contactar "inmediatamente" con la Policía Nacional a través del teléfono 091.