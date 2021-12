Desarrollo Rural cifra en 10.000 las hectáreas netas de cultivo afectadas por las inundaciones en Navarra

10.000 hectáreas netas en tierras de cultivo y cultivos permanentes, con la mayor afección en los cultivos de brócoli (3.400 hectáreas) y la coliflor (1.100 hectáreas), según la primera valoración oficial realizada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Las superficies afectadas en uso agrario tras las últimas inundaciones superan en toda Navarra lascon la mayor afección en los cultivos de brócoli (3.400 hectáreas) y la coliflor (1.100 hectáreas), según la primera valoración oficial realizada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

Este martes, la consejera Itziar Gómez ha continuado con las visitas a pie de campo para comprobar los daños producidos en las motas de Tudela, Buñuel y Ribaforada. Ha estado acompañada por el alcalde de Ribaforada, Tirso Calvo; la alcaldesa de Buñuel, Mayte Espinosa; el ingeniero del Ayuntamiento de Tudela, Francisco Domínguez; el director general de Agricultura, Ignacio Gil, y el director del Servicio de Infraestructuras, Juan Pablo Rebolé.

Desde el Departamento se trabaja ya de forma coordinada con los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Transición Ecológica y Reto Demográfico para organizar los trabajos de reparación, a la espera de que los ayuntamientos remitan las memorias detalladas de las afecciones de cada municipio. Los equipos técnicos del departamento serán quienes se ocupen posteriormente de la inspección, evaluación de los daños y programación de las reparaciones de emergencia, según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota.

A esta primera evaluación sobre las parcelas agrícolas habría que sumar las afecciones a infraestructuras agrarias, que se estima sean unas 2.000 las hectáreas afectadas.

De la superficie afectada, 9.900 hectáreas corresponden a tierras de cultivo entre las que se distinguen las tierras de maíz, con 2.192 hectáreas de superficie afectada y un 63% aseguradas; cereal de invierno, 2.000 has afectadas y un 90% aseguradas; alfalfa, con 1.041 has afectadas y un 4,91% aseguradas; brócoli, con 3.400 has afectadas y un 49% aseguradas; coliflor, con 1.100 has afectadas y un 77% aseguradas; alcachofa, con 86 has afectadas y un 4,89% aseguradas; espárrago con 62 has afectadas y 4,89% aseguradas; y cardo con 13 has afectadas y un 4,89% aseguradas. Asimismo, han resultado dañadas 1,73 has de invernaderos y 9,95 has de huertas.

En cuanto a los cultivos permanentes, han resultado afectadas 153 hectáreas, de las cuales, 91 has corresponden a árboles frutales de las que el 55% están aseguradas; 36 has de viñedos de las que el 52% están aseguradas; 16,55 has de olivar de las que el 20% están aseguradas; y 9 has de frutos secos de las que el 10% están aseguradas.

Además, faltaría por completar los peritajes de las afecciones económicas de los cultivos que no concluirán hasta la próxima primavera cuando esté terminado el peritaje del cereal.