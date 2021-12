Navarra quiere incorporar 110 profesionales de Salud a lo largo del próximo año, 44 en enero

Salud quiere que parte de los pacientes que pidan cita espontánea (no programada) en los centros de salud, sobre todo por procesos agudos como catarros o patologías leves, sean atendidos inicialmente por personal de Enfermería. La excepción serían pacientes que por sus enfermedades deban ser dirigidos directamente al médico de familia cuando pidan cita, lo que se definiría en un protocolo. Por ejemplo, los pacientes con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva) que se descompensen, entre otras patologías.

La medida se contempla dentro del Plan de Acción de Atención Primaria que prepara el departamento de Salud y cuyo último borrador ha sido presentado en distintos sectores sanitarios. Salud prevé incorporar a lo largo de 2022 un total de 110 enfermeras por encima de la plantilla para reforzar los equipos con más presión y sobrecarga asistencial. Del total, 44 se incorporarían en enero: dos en doce equipos de Atención Primaria y 1 en 18 equipos más. A ellas se añadirían otras 44 profesionales en marzo y 22 más en junio de 2022.

“Estas nuevas profesionales, dado su nivel de formación y competencias, además de las funciones básicas de los cuidados de enfermería resolverán en primera instancia procesos agudos de baja complejidad, previamente definidos y protocolizados”, indica el texto del borrador del plan.

Más concretamente, serán pacientes que pidan una cita por ‘procesos agudos autolimitados’, es decir problemas comunes que suelen remitir con algunos cuidados, así como por problemas agudos de carácter respiratorio (catarros, etc.).

ATENCIÓN PRESENCIAL

Y es que cuando se implantó el nuevo modelo de atención en junio de 2020, en el que predominaba la atención telefónica, la consulta presencial en los centros se redujo sustancialmente y, con ella, la accesibilidad de los pacientes. Salud busca ahora recuperar la consulta presencial hasta un 65-70%, lo que se analizará de forma individualizada en cada centro de salud.

Además, el plan persigue la recuperación de los programas preventivos y de detección precoz, como el programa de crónicos y pluripatológicos, así como una atención proactiva a las personas mayores y el despistaje de trastornos mentales.

Otros objetivos que persigue el plan son lograr que para gestionar la cita por teléfono no haya que realizar como promedio más de dos llamadas al centro. Y también conseguir la atención al paciente en un máximo de 48-72 horas por parte de un profesional sanitario.

“La accesibilidad, una de las principales características de la Atención Primaria, ha quedado seriamente comprometida durante la pandemia y la desescalada lo que ha creado y sigue provocando un importante malestar en la ciudadanía y profesionales”. Así se pone de manifiesto en el diagnóstico de la situación del borrador del Plan de Acción de Atención Primaria.

En concreto, apunta que se han detectado problemas de accesibilidad telefónica debido a una dotación insuficiente y saturación de las centralitas. Sin embargo, añade que ahora los equipos ya disponen de un número más elevado de líneas telefónicas y de teléfonos móviles aunque se prevé dotar de centralitas inteligentes ‘Solidus’ a todas las zonas de salud.

Además, las formas de acceso, presencial o no presencial (esta última vía teléfono o internet) generan “desigualdades” entre usuarios, añade. Por ello, el plan prevé homogeneizar el protocolo de acceso, fomentar la cita por internet e informar a los ciudadanos mediante campañas sobre las formas de acceso a los centros de salud.

El diagnóstico de la situación reconoce la sobrecarga laboral y emocional “vivida y que siguen viviendo” los profesionales. Y añade que se han “agravado” la mayor parte de las debilidades preexistentes. Envejecimiento, crisis económica, escasez de profesionales, redes de comunicaciones insuficientes, etc. han sido “más evidentes”, afirma. Por ejemplo, la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad “urgente” del desarrollo tecnológico.

ALGUNOS COMPROMISOS DEL PLAN



​1 Dos llamadas. Se quiere lograr que para gestionar la cita por teléfono no haya que realizar, de promedio, más de 2 llamadas.

2 Consulta presencial. Se quieren recuperar las consultas presenciales hasta el 65-70%.

3 48-72 horas. Se persigue lograr la atención en un máximo de 48-72 horas por un profesional sanitario.

4 12 minutos. Las agendas tendrán 12 minutos para consultas presenciales y 8 para no presenciales. El tiempo asistencial será de 300 minutos.

5 Internet. Otro objetivo es fomentar la citación por internet.

6 Campaña. Se prevé una campaña para informar de las prestaciones de la Carpeta Personal de Salud y la necesidad de actualizar los datos.

7 Área única. Se trabaja para que haya un área única para Navarra (ahora hay tres, Pamplona, Tudela y Estella) en 2022. Se crearán la subdirección de cuidados y la subdirección médica dedicada a la Ribera de Navarra.

8 Monitorizar. Los procesos se van a monitorizar para su evaluación: promedio de llamadas para conseguir cita, porcentaje de consultas que se piden on line, promedio desde que se pide cita hasta la atención, recuperación actividad no covid, recuperación consulta presencial, etc.