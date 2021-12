Desmitificando la cría del cuervo

Paquito Azabache trata con gran respeto a su dueño, al que considera su padre. Nunca ha intentado sacarle los ojos ni nada parecido. Eso sí, su afición a esconder pequeños objetos le ha causado más de un disgusto, sobre todo cuando cogió las llaves de casa. “Es como un perro con alas”, asegura Eduardo Soriano Castillo sobre su mascota, un cuervo que ya tiene 8 meses de edad y que vive en Mendebaldea. Allí ya es muy popular entre el vecindario.

Eduardo Soriano, de 39 años, es un malagueño afincado en Pamplona desde 2007. “Vine para dos años y aquí sigo”, aclara. Su afición a las aves le viene de su abuelo. “En mi casa siempre había canarios, jilgueros, periquitos...”. Cuando vino a Pamplona se trajo un guacamayo. “No se aclimató bien al frío y lo mandé otra vez a Málaga. Ahí sigue en casa de mi madre”, dice.

Así que se planteó un ave que aguantara mejor el frío. “Estas mañanas a 2 o 3 grados te lo encuentras tan a gusto chapoteando en la bañerita”, comenta. Soriano se sentía atraído por la inteligencia de los cuervos, así que buscó por internet y encontró un criador en Galicia. Y allá se fue en mayo. “Tengo todos los certificados en regla”, comenta. En realidad se vino con dos crías porque un vecino quería otro cuervo. Los pollos tenían unos 20 días. “Es importante adoptarlos muy pequeños para que te identifique como padre”, explica. Durante los primeros días tenía que darle de comer cada dos horas, pienso para cachorro de perro. Ahora ya come de todo. “Cuando estás comiendo algo siempre se acerca a ver si le compartes. A veces le doy como premio pollo amarillo y cómo disfruta devorándolo. El vecino también le pasa tomates maduros y le encantan”.

Al principio de verano, tocó aprender a volar. “Me lo llevaba a la zona del Perdón. El pobre a veces terminaba en una zanja y había que rescatarlo”. Paquito Azabache vive en una jaula de más de dos metros cuadrados en el jardín de un unifamiliar. Se ha convertido en un espectáculo en Mendebaldea. “A unos les asusta y a otros les fascina. Hasta le han hecho canciones unos escolares”. Paquito Azabache tiene su propia cuenta de Instagram, con fotos y vídeos de su infancia y juventud.

UN SUSTO EN EL PERDÓN

Todos los días le da una vuelta por la zona junto al cementerio y de vez en cuando lo lleva hasta el Perdón para que surque el cielo. En una ocasión le perdió de vista y tuvo que volver a casa sin él. Al día siguiente lo encontró y todo quedó en un susto.

“Es como un perro con alas -asegura- aunque de carácter se parece más a los gatos. A veces le cuesta obedecer”. Comenta que no es un animal tan sociable como las cornejas, de la misma familia que los córvidos. De hecho no se lleva bien su hermano, el cuervo del vecino y que debido a un problema de calcificación en una pata no sale mucho de casa.

Asegura que Paquito Azabache no es peligroso. “Si un desconocido intenta tocarle es posible que se lleve un picotazo, pero te aseguro que un guacamayo te hace más daño”. Debido a su inteligencia, necesita estar entretenido todo el día: “Le he comprado puzles para perros de mover palanquitas”. Confirma que tiene gran afición a coger cosas pequeñas y esconderlas. “Hay que andar con ojo. Un día vio las llaves de casa y las dejó en el alfeizar de la ventana. Las encontré por casualidad al ir a ventilar”, afirma Eduardo, que forma parte de un grupo de Whatsapp de criadores de cuervos: “Somos unos 20 en toda España”.