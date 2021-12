Pasaporte covid en Navarra: ¿necesito el certificado para ir a la cena de empresa?

27 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (vigente hasta el próximo 7 de enero de 2022 y que, por lo tanto, va a afectar de lleno a las diferentes celebraciones navideñas, entre las que se encuentran las cenas de empresa. El pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ( TSJN ) daba el visto bueno a la puesta en marcha del pasaporte Covid en Navarra , según los criterios solicitados por el Ejecutivo foral. Una medida que, de momento, va a estarde 2022 y que, por lo tanto, va a afectar de lleno a las diferentes celebraciones navideñas, entre las que se encuentran las cenas de empresa.

¿Puede exigirme la empresa estar vacunado o tener el pasaporte Covid para asistir a este evento? Lo cierto es que las empresas no tiene la potestad para decidir sobre este aspecto. Si lo hicieran, estarían incurriendo en una falta de discriminación. Además, los datos sanitarios tienen una especial protección, por lo que las empresas deben ser especialmente cuidadosas en el tratamiento de este tipo de información.

Pero asistir o no a estas cenas no es únicamente potestad de la empresa. El establecimiento sí tiene responsabilidades que cumplir. Y en determinados casos, la obligación de negar el paso a aquellas personas que carecen de este pasaporte si con ello incumplen la normativa vigente actualmente.

LO QUE DICE LA NORMA DESDE EL 27 DE NOVIEMBRE

acceso a los restaurantes con capacidad para más de 60 comensales, discotecas y salas de fiesta, establecimientos con licencia de café-espectáculo y bares con licencia especial. En estos últimos, se pedirá a partir de las 0:00 h. Asimismo, el documento se comprobará en eventos multitudinarios de carácter cultural con consumición de comida y/o bebida celebrados en espacios interiores y en los que se supere el aforo de 1.000 personas”. Según lo dispuesto por el Ejecutivo foral “el pasaporte COVID se va a pedir a todas las personas de 12 años o más para el, discotecas y salas de fiesta, establecimientos con licencia de café-espectáculo y bares con licencia especial. En estos últimos, se pedirá a partir de las 0:00 h. Asimismo, el documento se comprobarácelebrados en espacios interiores y en los que se supere el aforo de 1.000 personas”.

Así que si la cena de empresa se realiza en un restaurante que cumpla con esos requisitos, el establecimiento estará obligado a solicitar el pasaporte y podrá impedir la entrada de los que no cumplan este requisito.

Esto, claro está, afecta a aquellas personas que se encuentren sanas y sin síntomas. Hay que recordar que existe también una normativa sanitaria que obliga al aislamiento a aquellas personas que tengan síntomas compatibles o que han estado en contacto con personas que han dado positivo.

Más concretamente, la normativa explica lo siguiente: “las personas con síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, etc.) deben autoaislarse y consultar con su centro sanitario. En el caso de no estar vacunadas, deben mantener la cuarentena hasta la PCR negativa a los 10 días. Si están vacunadas o han pasado la enfermedad recientemente (menos de 6 meses) y hasta que la PCR sea negativa a los 7 días, deberán mantener medidas preventivas reforzadas: usar siempre la mascarilla quirúrgica, evitar contacto con personas vulnerables y no acudir a eventos sociales”.

Es un documento, basado en un código QR sellado electrónicamente, que acredita haberse vacunado contra la covid-19, haber dado negativo en una PCR o un test de antígenos avalado (en este caso la validez del certificado será de 72h para la prueba PCR y de 48 horas para la prueba de antígeno desde su realización) o de haberse recuperado de la enfermedad (se emite después de pasar la covid, diagnosticada por prueba PCR, y tiene una duración de 180 días, contados a partir de la fecha del resultado inicial positivo).

Este pasaporte puede conseguirse a través de la Carpeta Personal Sanitaria. Esta semana, ante la avalancha de solicitudes y los problemas generados para la apertura de esta carpeta y la obtención de este certificado, se han sumado a los lugares oficiales las oficinas de registro de la comunidad foral.