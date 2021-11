una "estrategia política". Los partidos navarros, excepto Navarra Suma, han reconocido la declaración del colectivo de presos de ETA sobre el fin de los 'ongi etorris' y lo ven como un paso hacia adelante. La coalición de UPN, PP y Cs lo considera, sin embargo,

Navarra Suma, Javier Esparza, ha manifestado que el comunicado de los presos de ETA "es una estrategia política para aliviar la presión del PSOE por los acuerdos con Bildu". "Este es un paso más en ese objetivo prioritario de sacar a los presos de ETA de la cárcel", ha dicho, para añadir que "siguen sin renunciar a lo que han sido". "No hay ningún cambio, se sigue hablando de conflicto cuando no hubo, de presos políticos cuando son terroristas y defienden su relato, y mientras no reconozcan la realidad, que son terroristas y asesinos, que no hubo ningún conflicto y que no son libertadores ni valientes gudaris, los cambios son poco relevantes", ha afirmado. El portavoz de, ha manifestado que el comunicado de los presos de ETA "es". "Este es un paso más en ese objetivo prioritario de", ha dicho, para añadir que "siguen sin renunciar a lo que han sido". "No hay ningún cambio, se sigue hablando de conflicto cuando no hubo, de presos políticos cuando son terroristas y defienden su relato, y mientras no reconozcan la realidad, que son terroristas y asesinos, que no hubo ningún conflicto y que no son libertadores ni valientes gudaris, los cambios son poco relevantes", ha afirmado.

Esparza ha señalado que "nadie merece ningún reconocimiento por dejar de hacer lo que nunca tuvo que hacer". "No debieron hacer ningún homenaje nunca, debieran pedir perdón a las víctimas de ETA", ha dicho, para añadir que le gustaría "dejar de ver manifestaciones pidiendo la libertad de los asesinos de ETA".

Según ha expuesto, "el mundo de la izquierda abertzale, de EH Bildu, sigue tratando con honor, con respeto y atención a sus presos, a los asesinos de ETA". "Creo que es una decisión interesada, orquestada dentro de una estrategia política", ha dicho, para añadir que, tras las palabras de Otegi sobre que "la prioridad es sacar a los presos de ETA de la cárcel", "la situación del PSOE se complica y necesitan mitigar algunas conductas que tienen que cesar, entre ellas está el anuncio de ayer". "Los presos quieren salir de la cárcel y si para ello tienen que no recibir homenajes en público, están por la labor", ha dicho.

El socialista Ramón Alzórriz ha indicado que el de los presos de ETA es "un mensaje positivo", "siempre hemos reclamado que la izquierda abertzale y los presos de ETA tienen que dar pasos adelante". "¿Suficiente? No. ¿Es el que reclamamos definitivamente? No. Hace falta que condenen el terrorismo, que asuman el daño causado, que digan que nunca debió suceder", ha señalado.

No obstante, ha manifestado que "no es menos cierto que es un paso decidido hacia adelante". "Estos pasos hacia adelante hay que valorarlos como positivos; mientras unos dicen que no tienen que seguir los homenajes a los presos, se siguen manteniendo misas para dignificar al dictador Franco, a los que asiste también el líder del PP", ha dicho, para opinar que "para fomentar la democracia hay que seguir avanzando en pasos que favorezcan la convivencia entre diferentes". "La izquierda abertzale todavía tiene un camino ético y político "por recorrer", ha expuesto.

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha indicado, sobre los 'ongi etorri', que "sobran expresiones de estas características, han sobrado siempre", y ha añadido que "cualquier posición en el mismo sentido es siempre bienvenida".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha señalado que el comunicado de los presos de ETA "es una aportación sincera a la convivencia que responde a la demanda de varias víctimas de ETA" y que se trata de "intentar evitar mayor sufrimiento a estas personas". Preguntada si Bildu había mediado en el comunicado, ha respondido que "el colectivo se manifiesta con absoluta libertad".

Finalmente, Mikel Buil, de Podemos, ha señalado, sobre este asunto, que "se están dando pasos muy positivos hacia la empatía por parte de todos los actores, de Bildu, los presos, víctimas y otros actores políticos". "Es momento de plantarse frente a quienes hacen de ETA su única baza electoral, explotando los sentimientos de venganza y victimización", ha indicado, para añadir que "se están dando pasos". "Hacía falta tiempo para cerrar algunas heridas, pero hay pasos consistentes para solucionar el problema de convivencia que nos trajo ETA", ha dicho.