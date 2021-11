La iniciativa del chocolate solidario alcanza ya las 60.000 tabletas vendidas a un mes de su finalización

La campaña, que comenzó en febrero, y que finalizará el próximo 31 de diciembre, ha alcanzado la cifra de 60.000 tabletas vendidas gracias a la colaboración de la sociedad navarra y de más de 40 pequeños establecimientos que distribuyen la tableta, en sus dos versiones: 70% cacao y chocolate con leche.

Igualmente se han recibido pedidos de diferentes provincias a través de la web de la empresa chocolatera www.latiendadechocolate.com, ya que la campaña se ha viralizado a través de las redes sociales.

Al tafallés Txus Iborra se le ocurrió la idea de colaborar con EM Navarra a través de Chocolates Nakoa, una empresa que dirige en Utebo (Zaragoza) donando el 100% del beneficio a la asociación. “Decidimos poner un precio rebajado (1,60 €) para facilitar su compra, pero nos hemos visto sorprendidos muy gratamente con el éxito de la campaña y las ganas de colaborar que ha demostrado la gente” declara Iborra que destaca también “la generosidad y la colaboración de los distintos establecimientos que tampoco han obtenido margen alguno por su venta”.

La beneficiaria de esta iniciativa es la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra en su propósito de conseguir un exoesqueleto que ayude en la rehabilitación de las personas diagnosticadas (más de 800 en Navarra) de esta enfermedad incurable hasta la fecha. Actualmente, en toda España apenas existen una docena de estos dispositivos que tan buenos resultados ofrecen en personas con dificultades para caminar.

La campaña del chocolate solidario se ha convertido en una campaña sin precedentes en Navarra, ya que se han compartido en redes sociales más de 1.200 fotografías de personas, de muy distintos ámbitos de la sociedad, con sus tabletas solidarias. Hay que destacar la gran cantidad de personal sanitario que está colaborando en una época especialmente complicada debido a la pandemia.

Precisamente, si el COVID-19 no lo impide, la idea de Nakoa es poner el broche de oro a la iniciativa el próximo 1 de enero de 2022 en la cercana playa de Hendaia acompañando al centenar de navarros, y de provincias limítrofes, que desde el año 2007 comienzan el Año Nuevo bañándose en aguas del Cantábrico y mojándose por la esclerosis múltiple en su particular “Mójate. Busti Zaitez” -la campaña oficial tiene lugar el segundo fin de semana de julio- que en 2021 no se pudo celebrar.