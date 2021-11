Los argumentos por los que no avalan otros tribunales el pasaporte covid

El certificado covid ha generado dos corrientes judiciales en España. Por un lado, los tribunales que avalan esta medida, como el de Navarra, y por otro los que la rechaza, como el de Euskadi. En su auto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco exponía varios argumentos para alegar que la medida no era proporcional. Par a empezar, la cantidad de derechos afectados, entre los que citó el de igualdad, intimidad, derecho a reunión, libertad ambulatoria y el de libertad de expresión y artística (“por ejemplo, cuando hay karaokes”), frente a la postura de la Comunidad foral, que limita a los dos primeros los derechos afectados.

El tribunal del País Vasco tampoco respaldó que se pidiera la medida para todo el territorio “sin ofrecer una prueba de que las cifras son las mismas en toda Euskadi, o bien que se ofrezca el detalle de qué municipios ofrecen cifras de contagio que puedan justificar la adopción de medidas restrictivas de derechos”. En Navarra, el TSJN no exigió el desglose por municipios y la Fiscalía argumenta que no tendría sentido limitarla a unas localidades, ya que los no vacunados podrían desplazarse.

La petición del Gobierno foral iba acompañada de una foto fija de la pandemia, señalando que se encuentra “con un riesgo muy alto en la transmisión y un riego bajo-medio en la ocupación” hospitalaria, y eso ha bastado para la Justicia. Para el tribunal del País Vasco, el dato de camas ocupadas en los hospitales refleja que “no hay una presión hospitalaria importante”, pero en caso de que fuera elevado, dijo, exigiría que se detallara el porcentaje sobre el total de camas y, lo más importante, acreditar “que esa ocupación hospitalaria está relacionada causalmente con las actividades en las que se pretende aplicar la medida restrictiva”. También ve incongruente que se exija a los locales controlar a lo s clientes “pero no se imponga control a estos ni a sus empleados”.

El tribunal vasco afirmó también que el “elevadísimo” porcentaje de población vacunado es un argumento contrario al certificado covid. “Imponerlo de modo indiscriminado carece de justificación, y menos aún cuando se reconoce que los efectos del contagio en los vacunados no son relevantes”. Por último, no vio razonable que se permita entrar en los locales a menores de 12 años, cuando se reconoce que son “el principal factor de contagio”.