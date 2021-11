NA+ acusa al Gobierno de "autocomplacencia" en la lucha contra la violencia machista y el PSN le acusa de asumir ideas de Vox

Navarra Suma ha acusado al Gobierno de Navarra de "autocomplacencia" ante los resultados de sus políticas contra la violencia de género, unos resultados que, a juicio de la coalición, "gritan que no se está acertando". El PSN ha contestado acusando a la coalición de UPN, PP y Cs de "asumir los postulados de Vox" en cuanto a la violencia machista. ha acusado alde "autocomplacencia" ante los resultados de sus políticas contra la violencia de género, unos resultados que, a juicio de la coalición, "gritan que no se está acertando". El PSN ha contestado acusando a la coalición de UPN, PP y Cs deen cuanto a la violencia machista.

Javier Remírez, ha destacado que la violencia machista es "un problema estructural que limita derechos y libertades" y que este año se ha cobrado la vida de 37 mujeres y cinco menores, una de ellas, ha recordado, En su intervención durante una interpelación de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, el vicepresidente y consejero de Igualdad,, ha destacado que la violencia machista es "un problema estructural que limita derechos y libertades" y que este año se ha, una de ellas, ha recordado, en la localidad navarra de Murchante . Y ha llamado a "comprometernos para que no se debilite la lucha emprendida y ser capaces de revertir los pilares de la desigualdad".

Asimismo, ha apostado por "reforzar a las víctimas trasladándoles certidumbres para que vean a las instituciones como aliados" y acompañarlas en el "camino que ponga fin a su situación de violencia con los recursos adecuados. Y ha incidido en la "obligación de plantear cara a los agresores a la vez que tenemos una red de protección" y de "combatir a quienes niegan la existencia de la violencia".

Remírez ha señalado que el presupuesto destinado a las políticas y recursos contra la violencia machista ha aumentado un 15% en los Presupuestos de 2022 respecto al año anterior y un 38% más en los servicios a las víctimas. "Podemos afirmar con hechos y recursos que somos un Gobierno feminista que promueve políticas de igualdad y se las cree", ha aseverado Remírez, que ha añadido que acabar con la violencia machista debe comprometernos como Gobierno, Parlamento y sociedad".

Por el contrario, ha reprochado que de los 12 puntos planteados por Navarra Suma en la "negociación fallida" de los Presupuestos "ni uno" estaba dirigido al "reforzamiento de los recursos para luchar contra la violencia machista".

La portavoz de Navarra Suma, Isabel Olave, ha acusado al Gobierno foral de ser "autocomplaciente" ante unas estrategias contra la violencia de género que "ofrecen resultados que gritan que no se está acertando". Además, ha asegurado que en el INAI "no hay una sola política en la que no les insten a su evaluación" y "no lo hacen". "Los agresores parecen haberse multiplicado y son más los comportamientos violentos", ha remarcado Olave, que ha preguntado al Ejecutivo si "no creen que se está haciendo algo realmente mal" y si la "revisión" de las políticas realizadas podrían "mejora los resultados".

La parlamentaria de NA+ ha destacado que la Ley Foral contra la violencia contra las mujeres, que "se aprobó durante un Gobierno de UPN, ha sido una herramienta "formidable que ampliaba el concepto de violencia contra las mujeres" desde un enfoque "integral" y con una "redacción participada" y que colocó a Navarra como la "principal y primera referencia en España".

Por su parte, la portavoz del PSN, Nuria Medina, ha señalado que la violencia machista "es el principal déficit democrático que tenemos como sociedad", es "un indicador de la desigualdad de género en nuestra sociedad" y una "vulneración de los derechos humanos que requiere el compromiso compartido de todas las instituciones, partidos y sociedad". Compromiso que requiere "acción y no poses", ha añadido Medina, que ha acusado a UPN de "asumir los postulados de Vox" y le ha reprochado que "votaron en contra de la Ley Foral de Igualdad y se abstuvieron y recurrieron la ley orgánica de 2007". Por contra, ha aseverado que para el PSN las políticas de igualdad "son una prioridad cuando estamos en el Gobierno y en la oposición".

Jabi Arakama, de Geroa Bai, ha criticado el "burdo intento" de NA+ de "apropiarse" de la Ley Foral contra la violencia de género y le ha indicado que "lo que empaña la imagen de una ciudad no es hacer públicas las agresiones sexuales sino meterlas debajo de la alfombra". Ha llamado a "trabajar con más ahínco y mejores medios para la sensibilización y concienciación de toda la sociedad", también en recursos como la Atención Primaria, servicios sociales, policía y profesorado. Ha censurado los "discursos negacionistas" y el sistema que "facilita" la "normalización" e "invisalización" de la violencia de género.

La portavoz de EH Bildu, Patricia Perales, ha mostrado su "incredulidad" ante el compromiso que NA+ "dice tener" con la violencia machista y ha acusad a la coalición de hacer una "política de postureo" porque no tiene "ningún fundamento feminista ni igualitario". En este sentido, ha destacado que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, propuso "eliminar" los carteles en la ciudad donde "se visibiliza el compromiso del Ayuntamiento con esta cuestión" y ha censurado que NA+ quiere "cargarse" el protocolo para "denunciar todos los casos" porque, ha afirmado, "quieren volver a esconder esta problemática y decir que son cuestiones privadas y particulares".

Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha señalado que "aplicar la perspectiva de género a las políticas públicas quiere decir transformación pública, social, económica y acabar con un sistema patriarcal y capitalista que nos siguen colocando a las mujeres en situación de vulnerabilidad y discriminación". Además, ha resaltado que "el feminismo en política no es decir, es hacer" y que el feminismo "no es cuestión de ser mujer sino de ideas políticas". Para ello, ha destacado que "para conseguir una vida libre para las mujeres es fundamental contar con profesionales especializados con convicciones feministas en las administraciones públicas".

Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha advertido que la violencia de género "lejos de ser erradicada, persiste porque tiene un carácter estructural". Por ello, ha llamado a "actuar sobre la causa fundamental" que es "la desigualdad". Ha lamentado que "tenemos una sociedad más violenta, más irascible, en particular nuestros adolescentes", ha remarcado que "nos queda muchísimo por hacer" y ha opinado que "la situación actual requiere una reflexión y hacer más cosas". Y ha apostado por "atacar la desigualdad laboral" y actuar en el ámbito de la formación a los menores en la familia y la escuela.